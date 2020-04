Plus de 3 104 330 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 217 439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 3 104 330 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 859 100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 58 355 décès pour 1 012 583 cas. Au moins 115 936 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 27 359 morts pour 201 505 cas, l’Espagne avec 24 275 morts (212 917 cas), la France avec 23 660 morts (168 935 cas), et le Royaume-Uni avec 21 678 morts (161 145 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 858 cas (22 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4633 décès (0 nouveau), et 77 578 guérisons.

Depuis mardi à 15 h, le Tchad a annoncé les premiers décès liés au virus sur son sol.

L’Europe totalisait, mercredi à 7 h, 129 723 décès pour 1 431 470 cas, les États-Unis et le Canada 61 284 décès (1 062 398 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 9827 décès (189 199 cas), l’Asie 8376 décès (213 792 cas), le Moyen-Orient 6587 décès (164 629 cas), l’Afrique 1526 décès (34 786 cas), et l’Océanie 116 décès (8057 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Déconfinements prudents en France et en Espagne

« Nous allons devoir vivre avec le virus », a prévenu le premier ministre français Édouard Philippe en présentant mardi à l’Assemblée nationale un plan de déconfinement qui doit débuter le 11 mai. Il sera progressif et différencié selon les départements, s’appuyant beaucoup sur les autorités locales.

Le plan prévoit des tests massifs, la réouverture progressive des écoles, des commerces (sauf cafés et restaurants qui rouvriront plus tard) et le port obligatoire du masque dans les transports publics.

En Espagne, le déconfinement à partir du 9 mai se fera par « phases » jusqu’à « fin juin » en fonction de l’évolution de la pandémie. Mais les écoles resteront fermées jusqu’en septembre, comme en Italie.

Masques partout en Allemagne

Le port du masque dans les commerces est devenu obligatoire mercredi dans toute l’Allemagne. Après les transports publics, Berlin a décidé d’imposer le masque dans les magasins. Les 15 autres Länder avaient pris une mesure similaire la semaine dernière.

« Au travail », dit le ministre français de l’Économie

Le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire, a appelé mercredi un « maximum de Français à reprendre le travail » et à « préparer collectivement la reprise économique » après le déconfinement prévu le 11 mai. Aucun plan de relance de l’économie ne sera annoncé avant septembre, a toutefois précisé le ministre, insistant sur le besoin d’un plan de relance européen.

Tourisme : pas trop vite demande l’Allemagne

Le ministre allemand des Affaires étrangères a annoncé mercredi la prolongation jusqu’à la mi-juin de son avertissement mondial sur les voyages touristiques à l’étranger en raison de la pandémie.

Le même jour le ministre italien de la Culture encourageait les Italiens, mais aussi les touristes étrangers, à venir passer leurs vacances d’été en Italie, dans une interview au quotidien romain Il Messaggero.

À l’opposé, la Russie annonçait la prolongation de l’interdiction d’entrée sur son territoire pour les étrangers au-delà du 30 avril.

Les Oscars s’adaptent

Les films sortis sur l’internet sans passer par la case cinéma en raison de la pandémie pourront tout de même concourir cette année aux Oscars, a annoncé l’Académie qui a changé temporairement son règlement pour s’adapter aux circonstances exceptionnelles.

La 93e cérémonie des Oscars est prévue le 28 février 2021.

Arles privée de photos

Les 51e rencontres internationales de la photographie d’Arles (sud de la France), prévues du 29 juin au 20 septembre, ont été annulées par les organisateurs en raison de la pandémie. Elles avaient réuni 145 000 personnes en 2019.