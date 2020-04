Plus de 2 961 540 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 206 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 206 567 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 2 961 540 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 809 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 54 877 décès pour 965 933 cas. Au moins 107 045 personnes y ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 26 644 morts pour 197 675 cas, l’Espagne avec 23 521 morts (209 465 cas), la France avec 22 856 morts (162 100 cas), et le Royaume-Uni avec 20 732 morts (152 840 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté en décembre, a officiellement dénombré au total 82 830 cas (3 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4633 décès (1 nouveau), et 77 474 guérisons.

L’Europe totalisait, lundi à 7 h, 124 759 décès pour 1 379 443 cas, les États-Unis et le Canada 57 513 décès (1 012 573 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 8292 décès (169 174 cas), l’Asie 8077 décès (204 217 cas), le Moyen-Orient 6392 décès (156 097 cas), l’Afrique 1425 décès (32 015 cas), et l’Océanie 109 décès (8023 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 200 000 morts dans le monde.

Plus de 200 000 morts

La pandémie a fait au moins 204 696 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 15 h.

Plus de 2,9 millions de cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 54 841 décès et près de 964 937 infections confirmées. Suivent l’Italie (26 644) décès, l’Espagne (23 190), la France (22 856) et le Royaume-Uni (20 732). Les statistiques britanniques ne prennent toutefois pas en compte les maisons de retraite où plusieurs milliers de personnes âgées sont mortes, selon des représentants du secteur.

En proportion de la population, hors micro-États, c’est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (612 morts par million d’habitants), devant l’Espagne (496), l’Italie (441), la France (350) et le Royaume-Uni (305). Les États-Unis (164) arrivent loin derrière.

Johnson de retour

Le premier ministre britannique Boris Johnson est rentré dimanche soir dans sa résidence de Downing Street à Londres au terme de plus de deux semaines de convalescence après avoir été atteint par le nouveau coronavirus.

Les confinements s’assouplissent

Israël a rouvert ce dimanche tous les commerces, à l’exception des centres commerciaux.

L’Arabie saoudite a partiellement assoupli son couvre-feu total - à l’exception notamment de La Mecque - et va intensifier les tests de dépistage.

En Espagne, les enfants, strictement confinés depuis la mi-mars, peuvent désormais sortir une heure par jour. Mais ils n’ont pas le droit de jouer avec d’autres enfants, de sortir sans un adulte ou de s’éloigner à plus d’un kilomètre de leur domicile.

L’Égypte et l’Afrique du Sud demandent l’aide du FMI

Le premier ministre égyptien Moustafa Madbouli a annoncé dimanche que son gouvernement avait entamé des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d’obtenir une aide financière d’un an, pour affronter la récession due à la pandémie de coronavirus.

L’Afrique du Sud compte solliciter auprès du FMI et de la Banque mondiale une aide financière pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros), afin de faire face à la pandémie du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre des Finances.

Saisies de masques

La Chine a assuré avoir saisi quelque 89 millions de masques non conformes, dans un effort pour dissiper les craintes à propos de la qualité du matériel médical exporté.

En France, la police a réalisé une saisie record de 140 000 masques destinés à être vendus illégalement, dans un quartier de la région parisienne.

Plusieurs dizaines de pays ou territoires dans le monde ont rendu obligatoire le port du masque dans l’espace public. Après Lagos (Nigeria), le Burkina Faso et la ville de Mexico l’imposent à partir de lundi.

Applications de traçage

L’Australie a lancé une application pour téléphone, baptisée COVIDSafe, destinée à suivre les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, mais qui suscite des inquiétudes relatives au respect de la vie privée.

Les préoccupations sont les mêmes en France, où la commission chargée de veiller au respect des libertés dans le domaine numérique, la Cnil, a demandé « certaines garanties supplémentaires » pour le lancement de l’application de traçage gouvernementale StopCovid lorsque le confinement sera levé le 11 mai.

En Allemagne, le gouvernement a décidé de soutenir l’application utilisant la technologie développée par Google et Apple, abandonnant une solution nationale critiquée pour son défaut de protection de la vie privée.

Haro sur les comportements « non civilisés »

Échaudée par la pandémie de coronavirus, Pékin va interdire à compter du 1er juin une série de comportements jugés « non civilisés », afin d’améliorer l’hygiène dans les lieux publics. Seront désormais considérés comme des infractions dans la capitale chinoise le fait d’éternuer sans se couvrir le nez et la bouche, de ne pas porter de masque en public en cas de maladie, de ne pas « s’habiller proprement » en public ou de se promener torse nu.

Compagnons de confinement

Chats, chiens, lapins, cochons d’Inde, poules… Les refuges pour animaux se vident aux États-Unis grâce à la pandémie, les habitants confinés chez eux adoptant des bêtes à tour de bras pour leur tenir compagnie.

Dauphins à Istanbul

La mise en retrait de l’humanité continue de faire les joies de la faune : à Istanbul, des dauphins s’ébattent dans le Bosphore, d’ordinaire saturé de bateaux.

Visons infectés aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises ont bouclé dimanche deux élevages de visons dans le sud des Pays-Bas après la découverte d’animaux testés positifs au coronavirus, probablement infectés après un contact avec des humains.

La bière de trop pour le président du Pérou

Le président du Pérou, Martin Vizcarra, s’est offusqué dimanche des longues files d’attente formées par certains de ses concitoyens pour acquérir de la bière en pleine épidémie de coronavirus. La commercialisation de boissons alcoolisées est virtuellement suspendue au Pérou en raison du confinement dû à l’épidémie, avec la fermeture des bars et débits de boissons.