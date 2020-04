Plus de 2 571 880 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 177 822 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 2 571 880 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 583 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 45 075 décès pour 825 306 cas. Au moins 75 673 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 24 648 morts pour 183 957 cas, l’Espagne avec 21 717 morts (208 389 cas), la France avec 20 796 morts (158 050 cas), et le Royaume-Uni avec 17 337 morts (129 044 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 788 cas (30 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4632 décès et 77 151 guérisons.

L’Europe totalisait, mercredi à 7 h, 110 522 décès pour 1 248 469 cas, les États-Unis et le Canada 46 985 décès (863 728 cas), l’Asie 7372 décès (176 914 cas), le Moyen-Orient 5886 décès (134 870 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 5767 décès (115 347 cas), l’Afrique 1195 décès (24 611 cas) et l’Océanie 95 décès (7942 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie dans le monde

Plus de 110 000 morts en Europe

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 110 522 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés à la COVID-19 dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Trump suspend l’immigration

Le président américain Donald Trump a annoncé une « pause » de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent aux États-Unis.

En arrêtant l’immigration, le président américain Donald Trump entend « donner la priorité au travailleur américain », alors que la COVID-19 a mis au chômage 22 millions de personne dans son pays. Il doit signer le décret mercredi.

Effet « dévastateur »

« La crise de la COVID-19 a un effet dévastateur sur les travailleurs et les employeurs », prévient l’Organisation internationale du travail (OIT), évoquant « des pertes massives, sur la production et les emplois dans l’ensemble des secteurs ».

L’Amérique latine va connaître cette année la pire récession de son histoire, avec une chute attendue de 5,3 % du PIB, selon les Nations unies.

États-Unis : gare à la 2e vague

Une deuxième vague épidémique de la COVID-19 aux États-Unis pourrait être pire que la première, car elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière, a averti un haut responsable de la Santé, appelant les Américains à se faire vacciner contre la grippe.

Le nombre de morts sur 24h est brutalement reparti à la hausse dans ce pays mardi, avec 2751 décès supplémentaires, soit l’un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays.

Oxygène : risque de pénurie

Dans les pays pauvres d’Afrique ou d’Asie du Sud, les médecins manquent de l’élément le plus crucial pour sauver les malades les plus graves de la COVID-19 : l’oxygène lui-même, alertent les experts. Outre les respirateurs artificiels qui font parfois défaut, l’oxygène médical est une composante clé des soins intensifs.

Chômage partiel massif en France

En France, 10,2 millions de salariés, soit plus d’un salarié du secteur privé sur deux, sont concernés par le chômage partiel, un chiffre « considérable », a annoncé mercredi la ministre du Travail. Six entreprises sur dix sont concernées par ce dispositif qui permet au salarié d’être indemnisé à hauteur de 84 % du salaire net.

Aides

Le président sud-africain a annoncé un « énorme plan de soutien économique et social » d’un montant de 24,4 milliards d’euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables.

Le président américain Donald Trump a demandé à son administration d’établir un plan d’aide d’urgence à l’industrie du gaz et du pétrole, ravagée par la chute vertigineuse des prix du pétrole. Le Sénat américain a lui adopté un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME, aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus.

Vaccin : essais cliniques en Allemagne

Des essais cliniques d’un vaccin contre le nouveau coronavirus vont être lancés en Allemagne par la société BioNTech, basée à Mayence, en lien avec le laboratoire américain Pfizer, a annoncé mercredi l’autorité fédérale compétente.

C’est dans le monde le 4e essai sur l’homme d’un vaccin contre la COVID-19.