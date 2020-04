Coronavirus: Plus de 170 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 170 368 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Plus de 2 483 840 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 558 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 42 364 décès pour 787 901 cas. Au moins 72 858 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 24 114 morts pour 181 228 cas, l’Espagne avec 21 282 morts (204 178 cas), la France avec 20 265 morts (155 383 cas), et le Royaume-Uni avec 16 509 morts (124 743 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 758 cas (11 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4632 décès (0 nouveau), et 77 123 guérisons.

L’Europe totalisait, mardi à 7 h, 106 837 décès pour 1 216 075 cas, les États-Unis et le Canada 44 073 décès (824 571 cas), l’Asie 7169 décès (172 863 cas), le Moyen-Orient 5683 décès (129 497 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 5354 décès (109 662 cas), l’Afrique 1161 décès (23 251 cas), et l’Océanie 91 décès (7927 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 qui a fait plus de 170 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre.

Trump veut suspendre l’immigration

Face à « l’ennemi invisible » du coronavirus, Donald Trump a annoncé vouloir « suspendre temporairement » par un décret l’immigration aux États-Unis pour « protéger les emplois » des Américains et l’économie du pays. Le président américain n’a donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette mesure.

Bourses en baisse

La Bourse saoudienne et celles des autres pays du Golfe ont ouvert en baisse mardi, au lendemain de l’effondrement des prix du pétrole américain, passés à des niveaux historiquement bas en raison de la saturation des stocks et du ralentissement de la demande.

Le cours du baril a repris un peu de force en Asie, pour revenir légèrement au-dessus de zéro.

La Chine s’affirme transparente

La Chine assure qu’elle a été transparente dans son combat contre le coronavirus, au lendemain d’un appel de la chancelière allemande Angela Merkel à faire la lumière sur l’origine de la pandémie.

Environ 6 % des Français infectés

Environ 6 % des Français auront été infectés par le coronavirus le 11 mai, alors que 70 % seraient nécessaires pour éviter une deuxième vague épidémique si les mesures étaient intégralement levées après cette date, selon l’Institut Pasteur. D’où la nécessité d’un déconfinement progressif.

Le retour à l’école pourrait notamment être étalé sur trois semaines, par niveaux de classe, tandis que l’Assemblée nationale permettra à partir de la semaine prochaine à 75 députés de revenir siéger.

Italie : des annonces d’ici la fin de la semaine

Le premier ministre italien Giuseppe Conte détaillera « avant la fin de cette semaine » les mesures que le pays prendra pour assouplir les restrictions. « J’aimerais pouvoir dire rouvrons tout, tout de suite », écrit M. Conte sur son compte Facebook, « mais une telle décision serait irresponsable ».

Virgin Australia en redressement judiciaire

Virgin Australia annonce se mettre volontairement en cessation de paiement, devenant la première grande compagnie aérienne à s’effondrer sous le choc de l’épidémie.

Pas de fête de la bière à Munich…

La Fête de la bière de Munich prévue cette année du 19 septembre au 4 octobre est annulée en raison des risques liés à l’épidémie. Plus de 6 millions de visiteurs y étaient attendus, dont un tiers venant de l’étranger et d’Asie en particulier.

… ni de feria à Pampelune

La ville espagnole de Pampelune a annoncé qu’elle annulait, pour cause de pandémie, ses célèbres fêtes de la San Fermin, dont les lâchers de taureaux attirent habituellement des dizaines de milliers de touristes début juillet.

Muguet du 1er mai rationné

La vente à la sauvette de muguet le 1er mai en France sera « totalement interdite » et les fleuristes n’ouvriront pas non plus. On pourra trouver du muguet dans certains magasins vendant des produits jugés essentiels, comme des boulangeries.