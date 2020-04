Israël: Nétanyahou et Gantz forment un gouvernement d’union

(Jérusalem) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son ex-rival Benny Gantz ont annoncé lundi la formation d’un gouvernement d’union et d’urgence, mettant fin à la plus longue crise politique de l’histoire du pays en pleine pandémie de COVID-19.