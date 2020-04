Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 40 683 décès pour 759 786 cas. Au moins 70 980 personnes ont été déclarées guéries.

COVID-19: plus de 165 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 165 216 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 2 403 410 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 537 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 40 683 décès pour 759 786 cas. Au moins 70 980 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 23 660 morts pour 178 972 cas, l’Espagne avec 20 852 morts (200 210 cas), la France avec 19 718 morts (152 894 cas), et le Royaume-Uni avec 16 060 morts (120 067 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 747 cas (12 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4632 décès et 77 084 guérisons.

L’Europe totalisait, lundi à 7 h, 104 028 décès pour 1 183 307 cas, les États-Unis et le Canada 42 212 décès (793 169 cas), l’Asie 7030 décès (166 453 cas), le Moyen-Orient 5664 décès (126 793 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 5068 décès (103 857 cas), l’Afrique 1124 décès (21 957 cas), et l’Océanie 90 décès (7879 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).