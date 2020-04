PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans un entretien téléphonique avec le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère, Yang Jiechi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a de nouveau insisté mercredi sur « la nécessité d’une transparence totale et du partage d’informations pour lutter contre la COVID-19 et prévenir de futures épidémies ».