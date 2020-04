(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 86 289 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 1 469 920 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 280 300 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 6221 nouveaux décès et 72 738 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont les États-Unis avec 1808 nouveaux morts, le Royaume-Uni (938) et l’Espagne (757).

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 17 669 morts pour 139 422 cas. 542 décès et 3836 nouveaux cas y ont été annoncés mercredi. 26 491 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 14 555 morts pour 146 690 cas, les États-Unis avec 13 829 morts (404 352 cas), la France avec 10 869 morts (112 950 cas), et le Royaume-Uni avec 7097 morts (60 733 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 802 cas (62 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 3333 décès (2 nouveaux), et 77 279 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 404 352 contaminations officiellement recensées, dont 13 829 décès et 22 717 guéris.

Depuis mardi à 15 h, Malte, le Bélize, les Îles Vierges américaines, Antigua-et-Barbuda et la Barbade ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait mercredi à 15 h 61 118 décès pour 772 592 cas, les États-Unis et le Canada 14 285 décès (423 535 cas), l’Asie 4409 décès (125 864 cas), le Moyen-Orient 4238 décès (89 003 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 1612 décès (40 671 cas), l’Afrique 571 décès (11 119 cas), et l’Océanie 56 décès (7138 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie dans le monde

Impact économique dévastateur

Le commerce mondial devrait enregistrer une contraction comprise entre 13 % et 32 % en 2020, supérieure à celle causée par la crise financière de 2008, a estimé l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La pandémie pourrait provoquer « la plus grave récession ou le plus sérieux revers économique de notre existence », a ajouté son directeur général.

Récession

Le produit intérieur brut (PIB) français a chuté d’environ 6 % au premier trimestre, pire performance trimestrielle depuis 1945 qui marque l’entrée du pays en récession, selon la Banque de France.

En Allemagne, l’économie pourrait se contracter de près de 10 % au deuxième trimestre, selon ses principaux instituts économiques.

Confinement prolongé en France

Le confinement des Français « va être prolongé » au-delà du 15 avril et le président Emmanuel Macron s’exprimera lundi soir pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l’épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué la présidence.

Suisse : vers un assouplissement

Le gouvernement suisse a décidé de prolonger ses mesures face à la pandémie jusqu’au 26 avril, assurant qu’un assouplissement progressif pourrait être envisagé par la suite.

Ruée dans les gares à Wuhan

Des dizaines de milliers de voyageurs se sont rués dans les gares routières et ferroviaires pour quitter la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, après la levée de deux mois et demi de bouclage.

La santé de Boris Johnson « s’améliore »

Le premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé depuis dimanche, reste en soins intensifs, mais son état « s’améliore », selon le ministre des Finances britannique.

« Ne politisez pas le virus »

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a appelé les États-Unis et la Chine à « s’unir pour combattre ce dangereux ennemi ».

« Ne politisez pas le virus », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, après que le président américain eut accusé l’agence de l’ONU d’être trop proche de la Chine et de mal gérer l’épidémie.

État d’urgence

Le président libérien a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du pays, assorti d’un confinement obligatoire pour plusieurs régions, dont la capitale Monrovia.

L’Éthiopie a également déclaré l’état d’urgence.

Aides

La France va accorder une aide de « près de 1,2 milliard » d’euros pour la lutte contre la propagation de la COVID-19 en Afrique.

L’Union européenne a garanti l’octroi de « plus de 20 milliards d’euros » aux pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde.

Airbus réduit d’un tiers sa production

L’avionneur européen Airbus annonce réduire d’un tiers sa cadence de production d’avions pour répondre aux demandes de reports de livraisons de ses compagnies aériennes clientes.