Pédophilie: le cardinal australien Pell libéré, le Vatican salue son acquittement

(Cité du Vatican) Le cardinal George Pell, naguère l’un des prélats les plus puissants du Vatican, est sorti mardi de la prison australienne où il était détenu depuis un an, et le Saint-Siège s’est félicité de son acquittement au bénéfice du doute par la plus haute juridiction d’Australie dans une retentissante affaire de pédophilie.