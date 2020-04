(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 53 693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11 h GMT (7 h HE).

Agence France-Presse

Plus de 1 035 380 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 201 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 13 915 décès pour 115 242 cas. Les autorités italiennes considèrent 18 278 personnes comme étant guéries.

PHOTO MARCO LONGARI, AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme est testé pour la COVID-19, vendredi à Johannesburg.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 10 935 morts pour 117 710 cas, les États-Unis avec 6058 morts (245 573 cas), la France avec 5387 morts (73 743 cas), et la Chine continentale avec 3322 morts (81 620 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 620 cas (31 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3322 décès (4 nouveaux), et 76 571 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 245 573 contaminations officiellement recensées, dont 6058 décès et 9228 guéris.

PHOTO MUHAMMAD HAJ KADOUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Casques blancs prient dans une mosquée alors qu'un employé désinfecte les installations, vendredi à Idlib.

Depuis jeudi à 19 h GMT (13 h HE), la Libye, le Kirghizistan, les Îles Mariannes du Nord et la Lettonie ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait vendredi à 11 h GMT 38 974 décès pour 559 459 cas, les États-Unis et le Canada 6192 décès (256 641 cas), l’Asie 4071 décès (114 053 cas), le Moyen-Orient 3446 décès (67 045 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 691 décès (24 959 cas), l’Afrique 287 décès (7002 cas), et l’Océanie 32 décès (6227 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).