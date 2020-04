COVID-19 : le bilan mondial grimpe à plus de 45 000 morts et plus de 900 000 cas

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 45 719 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 905 580 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 187 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 176 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 4708 nouveaux décès et 77 241 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont les États-Unis avec 1036 nouveaux morts, l’Espagne (864) et l’Italie (727).

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 13 155 morts pour 110 574 cas. 727 décès et 4782 nouveaux cas y ont été annoncés mercredi. 16 847 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 9053 morts pour 102 136 cas, les États-Unis avec 4476 morts (203 608 cas), la France avec 4032 morts (56 989 cas), et la Chine continentale avec 3312 morts (81 554 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 554 cas (36 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 3312 décès (7 nouveaux), et 76 238 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 203 608 contaminations officiellement recensées, dont 4476 décès et 7138 guéris.

Depuis mardi à 15 h, le Congo, Oman, la Slovaquie, le Botswana, le Sénégal et le Salvador ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait mercredi à 15 h 33 245 décès pour 490 484 cas, les États-Unis et le Canada 4587 décès (213 134 cas), l’Asie 3942 décès (110 570 cas), le Moyen-Orient 3160 décès (59 541 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 538 décès (20 083 cas), l’Afrique 223 décès (6198 cas), et l’Océanie 24 décès (5579 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Faits saillants

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a déjà fait plus de 45 000 morts dans le monde.

Poutine en télétravail

Le président russe Vladimir Poutine a opté pour le « télétravail », en raison de la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Une réunion entre M. Poutine et son gouvernement russe aura lieu inhabituellement par vidéoconférence.

Pire crise mondiale depuis 1945

La pandémie de COVID-19 est la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, a estimé mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, craignant de voir davantage de conflits dans le monde.

Risque de pénurie alimentaire

Il existe un risque de « pénurie alimentaire » à cause des perturbations liées à la COVID-19 dans le commerce international et les chaînes d’approvisionnement, ont averti les présidents de deux agences de l’ONU et de l’OMC.

Ils s’inquiètent notamment du « ralentissement de la circulation des travailleurs de l’industrie agricole et alimentaire » qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des « retards aux frontières pour les containers » qui entraînent un « gâchis de produits périssables ».

Trump attend 2 semaines très douloureuses

Le président américain Donald Trump a prévenu mardi que les États-Unis allaient faire face à deux semaines « très très douloureuses ».

La Maison-Blanche anticipe entre 100 000 et 240 000 morts dans le pays en cas de respect des restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro, qui qualifiait jusque-là la COVID-19 de « petite grippe », a admis mardi que l’épidémie constituait « le plus grand défi » posé à sa génération.

Préparatifs du Hajj suspendus

L’Arabie saoudite a appelé mardi les musulmans de tous les pays à suspendre pour le moment leurs préparatifs pour le hajj, le grand pèlerinage, face aux incertitudes liées à la pandémie.

Refus d’accoster

Le commandant d’un porte-avions américain confronté à une contamination galopante s’est heurté mardi au refus du Pentagone lorsqu’il a demandé l’autorisation d’évacuer son équipage dans une lettre aux accents dramatiques.

Le président de la compagnie de croisières Holland America, qui exploite deux navires transportant quatre morts et des dizaines de patients semblant contaminés, a averti mardi que davantage de personnes pourraient mourir si les bateaux n’étaient pas autorisés à accoster en Floride.

Confinement prolongé en Tunisie

Le confinement appliqué depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, a annoncé mardi soir la présidence, malgré des manifestations contre cette mesure qui plonge dans la misère de nombreux travailleurs précaires.

Aux Pays-Bas, où il n’y a pas de confinement, les autorités ont étendu mardi jusqu’au 28 avril les mesures de fermeture imposées aux écoles, aux restaurants et aux bars.

Mort d’un adolescent de 13 ans en Grande-Bretagne

Un adolescent britannique de 13 ans est mort lundi après avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ont annoncé mardi l’hôpital où il est décédé et sa famille.

Premier décès au Sénégal

Le Sénégal a enregistré mardi son premier mort du coronavirus, pape Diouf, 68 ans, ancien dirigeant très populaire du club français de footaball Olympique de Maseille.

Le Burundi a annoncé mardi soir ses deux premiers cas de COVID-19.