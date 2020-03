New York salue l’arrivée d’un navire-hôpital, l’épidémie s’accélère aux États-Unis

(New York) Engagée dans une course contre la montre pour faire face au pic de l’épidémie, New York a salué lundi l’arrivée d’un navire-hôpital militaire de 1000 lits, alors que le coronavirus se propage vite aux États-Unis, poussant Donald Trump à prolonger les recommandations de confinement jusqu’à fin avril.