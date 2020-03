Les ratés du maire de New York

(New York) C’était le dernier week-end avant que la plus grande ville des États-Unis ne commence à prendre la COVID-19 au sérieux. La température était douce. Les parcs, les trottoirs et les terrasses étaient bondés de New-Yorkais pris d’une fébrilité un peu troublante. Et leur maire ne les décourageait pas de sortir de leur chez-soi.