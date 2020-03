Plus de 427 940 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 181 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

COVID-19: le bilan grimpe à plus de 19 000 morts

(Paris) Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a déjà fait plus de 19 200 morts dans le monde.

Agence France-Presse

Le monde confiné

Avec l’Inde et ses 1,3 milliard d’habitants, il y a désormais environ 2,9 milliards de personnes appelées à rester chez elles dans le monde pour lutter contre la propagation de la pandémie, selon un décompte réalisé mercredi à la mi-journée à partir d’une base de données de l’AFP.

En Égypte, un couvre-feu nocturne de deux semaines entre en vigueur mercredi.

L’Iran va interdire à partir de jeudi ou vendredi la circulation entre les villes, ont indiqué mercredi des responsables gouvernementaux.

Le Panama est entré en quarantaine, tandis que l’Uruguay fermait ses frontières aux étrangers, hormis certaines exceptions.

Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo ont décrété l’état d’urgence.

Le Parlement britannique ferme ses portes mercredi soir pour près d’un mois.

États-Unis : méga-plan de relance

La majorité républicaine au Sénat a annoncé mercredi être parvenue à un accord sur un plan de relance économique « historique » de 2000 milliards de dollars avec les démocrates et la Maison-Blanche.

Le texte doit ensuite être adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avant d’être promulgué par le président Donald Trump.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les États-Unis pourraient bientôt dépasser l’Europe en nombre de cas, mais Donald Trump estime qu’un confinement prolongé pourrait « détruire » le pays, qu’il espère « pouvoir rouvrir d’ici Pâques ».

Bolsonaro crie à « l’hystérie »

Egalement rétif au confinement, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a dénoncé les mesures de différents États et municipalités de son pays, les comparant à une politique de la « terre brûlée » qui menace de ruiner la première économie d’Amérique latine.

Le président d’extrême droite a accusé les médias de répandre « l’hystérie », affirmant que le Brésil était à l’abri grâce à son climat chaud et à sa population jeune.

La Chine bouge à nouveau

Trains et autocars pris d’assaut, embouteillages sur les routes : après deux mois de bouclage, la province chinoise du Hubei (centre, plus de 50 millions d’habitants) a commencé mercredi à rouvrir ses portes. La quarantaine de son chef-lieu, Wuhan, sera levée le 8 avril.

Plus de 427 000 cas déclarés

Plus de 427 940 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 181 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 6820 morts pour 69 176 cas. 8326 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

L’Espagne est désormais le 2e pays le plus touché au monde, avec 3434 décès pour 47 610 cas et 5367 personnes guéries.

Les pays les plus touchés après l’Italie et l’Espagne sont la Chine avec 3281 morts pour 81 218 cas, l’Iran avec 2077 morts (27 017 cas), la France avec 1100 morts (22 302 cas), et les États-Unis avec 600 morts (55 225 cas).

Depuis mardi à 15 h, le Cameroun et le Niger ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. La Libye, le Laos, le Belize, la Grenade, le Mali et la Dominique ont annoncé le diagnostic de premiers cas.

L’Europe totalisait mercredi à 7 h 226 340 cas (12 719 décès), l’Asie 99 805 cas (3593 décès), les États-Unis et le Canada 57 304 cas (624 décès), le Moyen-Orient 32 118 cas (2119 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 7337 cas (118 décès), l’Océanie 2656 cas (9 décès) et l’Afrique 2382 cas (64 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pas de soutien coordonné en Europe

Les ministres des Finances européens réunis en visio-conférence ne sont pas parvenus à s’entendre mardi sur de nouvelles mesures coordonnées de soutien à l’économie, laissant le soin à leurs dirigeants de décider des meilleures options face au choc engendré par le coronavirus.

Le prince Charles positif

Le prince Charles, 71 ans, héritier de la couronne britannique, a été testé positif et présente de légers symptômes.