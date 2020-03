Plus de 194 000 cas d’infection ont été dénombrés dans 150 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

(Paris) Le nouveau coronavirus a fait au moins 7873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 5 h.

Plus de 194 000 cas d’infection ont été dénombrés dans 150 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé la veille à 13 h, 60 nouveaux décès et 4321 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 894 cas, dont 3237 décès et 69 601 guérisons. 13 nouveaux cas et 11 nouveaux décès ont été annoncés entre mardi et mercredi.

Ailleurs dans le monde, on recensait mercredi à 5 h un total de 4636 décès (49 nouveaux) pour 113 113 cas (4308 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 2503 morts pour 31 506 cas, l’Iran avec 988 morts (16 169 cas), l’Espagne avec 491 morts (11 178 cas) et la France avec 175 morts (7730 cas).

Depuis mardi à 13 h, la Moldavie et la Turquie ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Kirghizistan, le Monténégro, Djibouti et la Gambie, ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

L’Asie totalisait mercredi à 5 h 93 766 cas (3383 décès), l’Europe 73 517 cas (3353 décès), le Moyen-Orient 18 033 cas (1004 décès), les États-Unis et le Canada 6324 cas (104 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 1222 cas (9 décès), l’Océanie 576 cas (6 décès) et l’Afrique 569 cas (14 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).