Le Royaume-Uni demande d’éviter tout contact et déplacement « non essentiel »

(Londres) Le gouvernement britannique a demandé lundi au public d’éviter tout « contact social » et déplacement « non essentiel », en favorisant le télétravail et en cessant de fréquenter pubs et théâtres, pour limiter la propagation du nouveau coronavirus qui a désormais fait plus de 50 morts au Royaume-Uni.