Coronavirus: maintenant plus de 95 000 cas dans le monde

(Paris) Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s’élevait à 95 371, dont 3284 décès, dans 84 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 9 h GMT.

Agence France-Presse

561 nouvelles contaminations et 36 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille à midi.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80 409 cas, dont 3012 décès. 139 nouvelles contaminations et 31 nouveaux décès y ont été annoncés entre mercredi midi et jeudi 4 h.

Ailleurs dans le monde, 14 962 cas (422 nouveaux) étaient recensés jeudi à 4 h, dont 272 décès (8 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (5766 cas dont 145 nouveaux, 35 décès), l’Italie (3089 cas dont 0 nouveau, 107 décès), l’Iran (2922 cas dont 0 nouveau, 92 décès), le Japon (320 cas dont 33 nouveaux, et plus de 700 autres sur le paquebot Diamond Princess, avec un total de 12 décès).

Depuis mercredi midi, la Chine, les États-Unis, l’Espagne, la Corée du sud et l’Australie ont recensé de nouveaux décès, tandis que la Suisse a annoncé son premier mort. La Slovénie, la Bosnie et la Hongrie, ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).