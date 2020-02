Un rapport interne révèle que le fondateur de L’Arche, Jean Vanier, un Canadien qui était très respecté pour son travail auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle partout à travers le monde, a agressé sexuellement au moins six femmes.

La Presse canadienne

Jean Vanier est décédé l’an dernier à Paris à l’âge de 90 ans.

Selon le rapport que l’agence The Associated Press (AP) a pu consulter, les témoignages de ces femmes ont démontré que Jean Vanier manipulait les victimes pour avoir des relations sexuelles avec elles sur une période allant de 1970 à 2005. Le document n’exclut pas qu’il ait fait d’autres victimes.

Durant l’enquête, menée par la firme britannique de consultants indépendante GCPS Consulting, les six femmes — toutes adultes et sans aucune déficience — ont rapporté avoir été victimes de ces abus tandis qu’elles étaient en quête d’accompagnement spirituel. Le document souligne que ces femmes n’avaient aucun lien entre elles et que c’est Jean Vanier qui a initié les relations sexuelles.

« Ces agissements indiquent une emprise psychologique et spirituelle de Jean Vanier sur ces femmes et soulignent son adhésion à certaines des théories et pratiques déviantes du père français Thomas Philippe », cofondateur des communautés de l’Arche, décédé en 1993, indique un communiqué publié samedi en France par L’Arche Internationale.

PHOTO TIZIANA FABI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jean Vanier est mort en mai 2019 à l'âge de 90 ans.

« Rien dans l’enquête ne permet de penser que des personnes en situation de handicap ont été concernées », précise le communiqué.

Les responsables de L’Arche Internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, ont aussi écrit une lettre adressée aux membres des communautés de L’Arche dans 38 pays.

« Nous sommes bouleversés par ces découvertes et nous condamnons sans réserve ces agissements en totale contradiction avec les valeurs que Jean Vanier revendiquait par ailleurs, incompatibles avec les règles élémentaires de respect et d’intégrité des personnes, et contraires aux principes fondamentaux de nos communautés », déclarent-ils. On y reconnaît aussi la « souffrance et le courage de ces femmes » qui ont témoigné.

L’organisation s’engage aussi à ce que « ses 154 communautés à travers le monde soient des lieux de sécurité et de croissance pour tous ses membres, avec ou sans handicap. »

En 2015, L’Arche Internationale avait été secouée par les révélations concernant les inconduites sexuelles du père Philippe. L’an dernier, à la suite de la diffusion d’un documentaire sur la chaîne européenne ARTE, elle les avait condamnées de nouveau, les jugeant « inqualifiables. »

Jean Vanier, qui était né en Suisse, était le fils du Montréalais Georges Vanier qui a été diplomate et gouverneur général du Canada de 1959 à 1967.

Après avoir fait partie de la Royal Navy et des forces navales canadiennes, il a vécu en France avant de venir enseigner au Canada et de retourner dans l’Hexagone. Une visite dans une institution psychiatrique l’avait convaincu de fonder L’Arche, une institution aujourd’hui présente sur les cinq continents, qui accueille des milliers de bénéficiaires.

Jean Vanier a été fait compagnon de l’Ordre du Canada en 1989, reçu grand officier de l’Ordre national du Québec en 1992 et fait Chevalier de la Légion d’honneur, en France, en 1994.

- Avec la collaboration de The Associated Press