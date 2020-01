(Antananarivo) Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90 000 sinistrés, a indiqué vendredi un bilan publié par le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Agence France-Presse

Un précédent bilan du BNGRC faisait état de 21 morts et 20 disparus.

Deux communes, Mitsinjo et Maevatanana, ont été durement touchées par les pluies apportées par une zone de dépression.

À Mitsinjo, dans la région de Boeny, la crue de la rivière Lopy a remporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. Quatre autres personnes ont perdu la vie dans la même région, dans la commune de Tsaramandroso.

À Maevatanana, dans la région de Betsiboka, neuf personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière.

Les routes nationales 4 et 6, reliant le nord-ouest au reste du pays, sont coupées. Dans le district de Port Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies.

Le BNGRC souligne un « risque d’insécurité alimentaire et de malnutrition à cause des inondations des plaines rizicoles et des bas-fonds, avec possibilité de flambée des prix des produits de première nécessité pour cause de rupture d’approvisionnement ».

Le premier ministre Christian Ntsay a qualifié la situation de « perte nationale » et appelé à l’aide internationale, selon un communiqué de sa porte-parole, Lalatiana Andriatongarivo.

L’opposition, par la voix de la députée Hanitriniaina Razafimanantsoa, a lancé un appel au président de la République Andry Rajoelina, pour déclarer « l’état de catastrophe naturelle pour cause de dégâts subis par le pays et les peuples malgaches sinistrés ».

Ayant un climat tropical, Madagascar, une île dans l’océan Indien, un pays riche en biodiversité, fait face chaque année à une période de pluies très intenses.

En janvier 2019, la capitale Antananarivo avait été choquée après la mort de neuf personnes, à cause de l’effondrement d’une maison suite à de fortes pluies.