(Paris) La France a réuni mardi un conseil de défense et réfléchit à des reconfinements locaux pour empêcher un nouveau rebond de la pandémie, qui atteint un niveau alarmant en Angleterre, tandis que l’Afrique du Sud durcit ses restrictions après avoir franchi le cap du million de cas.

Paul RICARD, avec les bureaux de l’AFP dans le monde

Agence France-Presse

Le coronavirus a fait 1 775 272 morts dans le monde et contaminé plus de 81 517 140 personnes selon un comptage de l’AFP mardi et les campagnes de vaccination prennent de la vitesse en Europe et sur le continent américain.

En France, un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron a eu lieu dans la matinée, mais pourrait ne donner lieu à aucune communication dans l’immédiat.

Le président français s’exprimera publiquement au plus tard jeudi, pour les traditionnels vœux du Nouvel An, sans qu’on sache s’il annoncera de nouvelles mesures sanitaires.

Comme d’autres élus de la région Grand-Est, particulièrement menacée par un rebond de l’épidémie, le maire de Nancy, Mathieu Klein, a demandé de « ne pas attendre » pour décider un reconfinement au moins local.

Selon M. Klein, qui s’exprimait sur la radio Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a dit que « plusieurs scénarios étaient sur la table, parmi lesquels un reconfinement local, régional, […] un durcissement de couvre-feu et […] aussi une solution d’attente, qui consiste à renvoyer à début janvier des décisions ».

Le nombre des personnes hospitalisées et des cas graves en réanimation est reparti à la hausse en France (24 645 et 2694 lundi) cependant que le nombre des nouveaux cas détectés chaque jour est de 12 000 en moyenne, loin de l’objectif des 5000 fixé par le gouvernement français.

La situation s’aggrave encore plus en Angleterre, où le nombre des malades hospitalisés a dépassé le pic de la première vague, s’établissant à 20 426 lundi, et le nombre des contaminations a atteint un nouveau record de 41 385, plongeant les soignants « au cœur de la tempête », selon un responsable des services de santé.

« Pas la même sensation »

En Afrique du Sud, le premier pays africain à avoir dépassé le million de contaminations, les autorités ont opté pour de nouvelles restrictions : la vente d’alcool est interdite et le port du masque désormais obligatoire alors que le couvre-feu nocturne entre en vigueur plus tôt.

« Avec le couvre-feu à 20 h, en gros on ne peut plus ouvrir que pour le déjeuner », affirme Vassilios Holiasmeos, propriétaire de deux restaurants de Johannesburg.

« On a déjà perdu 50 % du chiffre d’affaires avec la COVID-19. De nos jours l’enjeu n’est plus de faire du bénéfice, mais de rester tout simplement ouvert », ajoute-t-il, précisant que la vente d’alcool représente 30 % du chiffre d’affaires.

Dans un pub un peu plus loin, Sean Cloete, 48 ans, vient d’avaler un burger accompagné d’une bière… sans alcool : « Même goût, mais pas la même sensation ! », affirme-t-il.

Avec près de 26 000 morts en novembre, et 186 000 cette année, la Russie a de son côté vu d’un seul coup son bilan de l’épidémie de COVID-19 multiplié par trois, après l’adoption d’une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales.

Ces nouveaux chiffres placent la Russie au troisième rang mondial, derrière les États-Unis (près de 335 000 morts), selon les derniers chiffres publiés lundi soir, et le Brésil (plus de 191 000).

Malgré ce nouveau bilan alarmant, les autorités russes ont rejeté l’idée de tout nouveau confinement, tablant sur l’efficacité du vaccin national, le Spoutnik-V, déployé début décembre.

L’Argentine vaccine

L’Argentine a commencé mardi sa campagne de vaccination avec le Spoutnik V, devenant le premier pays d’Amérique latine à l’utiliser.

La Biélorussie a elle aussi annoncé mardi le lancement de sa campagne de vaccination avec l’arrivée du premier lot de vaccins Spoutnik V.

Dans l’UE, la campagne de vaccination qui a commencé ce week-end après le feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, se poursuit.

L’Espagne a ainsi reçu mardi plus de 350 000 doses du vaccin et le ministre de la Santé a indiqué que si tout se déroulait comme prévu, « autour de 70 % » de la population pourraient avoir été vaccinés à l’été prochain.

Les autorités américaines ont commencé, quant à elles, à vacciner leurs forces déployées en Corée du Sud le jour où le pays, frappé par une troisième vague, a enregistré un nombre record de morts dus au coronavirus.

Et la vice-présidente désignée Kamala Harris et son mari devaient se faire vacciner mardi, une semaine après le président désigné Joe Biden.

Variant en novembre en Allemagne

Un variant du coronavirus apparu récemment en Grande-Bretagne, vraisemblablement plus contagieux que la souche d’origine, a été repéré dans des pays de plus en plus nombreux et sur plusieurs continents.

Elle était déjà présente dans le nord de l’Allemagne dès le mois de novembre où elle a été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires mardi

Face à des niveaux de contamination préoccupants, la perspective du Nouvel An suscite des inquiétudes.

En Australie, aucun spectateur ne sera autorisé jeudi soir sur les bords de la baie de Sydney pour admirer le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An. Au Brésil, les autorités de Rio de Janeiro fermeront les accès aux plages.