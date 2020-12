COVID-19

Record d’hospitalisations aux États-Unis, dans l’attente des vaccins

(New York) Les États-Unis ont atteint un nouveau triste record, avec plus de 100 000 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, mais le front médical connaît des avancées : les campagnes de vaccination, qui se rapprochent partout dans le monde, devraient commencer dès la semaine prochaine au Royaume-Uni et en Russie.