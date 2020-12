Israël

La coalition au pouvoir déjà sur le point d’imploser

(Jérusalem) Six mois après sa formation, le gouvernement d’union de Benyamin Nétanyahou et Benny Gantz a fait un premier pas mercredi vers sa chute, lors d’un vote préliminaire des élus appelant à la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections en Israël.