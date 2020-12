PHOTO SOCIAL MEDIA, VIA REUTERS

On ne peut le dire avec certitude. Tout ce qu’on sait, c’est que les premiers cas ont été repérés dans la ville chinoise de Wuhan il y a un an, avant que la maladie gagne l’Asie puis le monde. « On pense que les premiers cas à Wuhan datent de début décembre », souligne l’OMS (Organisation mondiale de la santé) sur son site internet.