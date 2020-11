COVID-19

L’arrivée des vaccins se précise, restrictions tous azimuts aux États-Unis

(Los Angeles) Les premiers vaccins contre la COVID-19 pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l’année en Europe et aux États-Unis, où les autorités ont pris une nouvelle série de restrictions pour endiguer la pandémie à l’approche des fêtes de Thanksgiving, entre fermeture des écoles à New York et couvre-feu en Californie.