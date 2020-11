PHOTO ARMANDO FRANCA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Plus de 1 196 100 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1 196 109 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 46 099 440 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 30 660 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de samedi, 6559 nouveaux décès et 466 108 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 776 nouveaux morts, l’Inde (470) et le Mexique (464).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 230 556 décès pour 9 127 109 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 3 612 478 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 159 884 morts et 5 535 605 cas, l’Inde avec 122 111 morts (8 184 082 cas), le Mexique avec 91 753 morts (924 962 cas), et le Royaume-Uni avec 46 555 morts (1 011 660 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 105 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (100), l’Espagne (77), le Brésil (75).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85 997 cas (24 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4634 décès (0 nouveau) et 81 004 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 7 h 402 164 décès pour 11 316 343 cas, l’Europe 278 774 décès (10 467 341 cas), les États-Unis et le Canada 240 692 décès (9 361 542 cas), l’Asie 170 843 décès (10 573 913 cas), le Moyen-Orient 59 734 décès (2 558 533 cas), l’Afrique 42 880 décès (1 787 176 cas), et l’Océanie 1022 décès (34 598 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouveaux affrontements en Espagne

La police espagnole a interpellé, dans la nuit de samedi à dimanche, des dizaines de personnes au cours d’affrontements dans plusieurs villes avec des manifestants qui protestaient contre les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus pour la deuxième nuit consécutive.

Dans certaines villes, les manifestations ont été suivies d’actes de vandalisme et de pillages.

Les troubles les plus importants se sont produits à Madrid, où de nombreux manifestants scandant « Liberté ! » ont mis le feu à des bennes à ordures et érigé des barricades de fortune sur la Gran Via, la principale artère du centre de la capitale, selon des images sur les réseaux sociaux.

Commerces fermés : fronde en France

Le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire a dénoncé dimanche la « poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions prises par l’État pour protéger la sécurité sanitaire » de la population.

En cause, la décision de certains maires d’accorder dans leur commune des dérogations aux commerces de proximité pour qu’ils puissent rester ouverts pendant le reconfinement, en novembre.

Plus de cinquante maires et présidents de grandes agglomérations urbaines françaises ont d’ailleurs demandé au premier ministre Jean Castex de « travailler rapidement à une solution » pour les commerces de proximité, dont les librairies, fermées pour cause de confinement, a annoncé dimanche l’association France Urbaine.

Ces élus pointent notamment « l’inégalité de traitement entre les commerces de proximité » comme les librairies « et les grandes surfaces commerciales », qui restent, elles, ouvertes. Selon M. Le Maire, le chef du gouvernement pourrait annoncer dimanche soir la fermeture dans ces grandes surfaces « des rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité ».

Vaccin : tests cliniques en Israël

Israël a entamé dimanche ses premiers tests cliniques d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où le gouvernement commence à alléger le second confinement décrété dans le pays.