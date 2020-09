Suivez le premier débat présidentiel avec Charles-Philippe David

La campagne présidentielle américaine de 2020 est riche en coups d’éclat, et le premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden en promet plusieurs autres. Alors que la tension grimpe de jour en jour aux États-Unis, La Presse vous convie à une couverture en direct du premier débat, le mardi 29 septembre. Le professeur Charles-Philippe David, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et président de l’Observatoire sur les États-Unis de l’UQAM, sera présent dès 20 h pour répondre à vos questions.