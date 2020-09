PHOTO THEMBA HADEBE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Plus de 1 005 900 morts de la COVID-19

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1 005 981 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 33 415 720 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 23 006 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de lundi, 3917 nouveaux décès et 267 743 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 776 nouveaux morts, le Brésil (317) et les États-Unis (281).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 205 091 décès pour 7 150 118 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins. Au moins 2 794 608 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 142 058 morts pour 4 745 464 cas, l’Inde avec 96 318 morts (6 145 291 cas), le Mexique avec 76 603 morts (733 717 cas), et le Royaume-Uni avec 42 001 morts (439 013 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 98 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (86), la Bolivie (68), l’Espagne (67), et le Brésil (67).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85 384 cas (12 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 80 566 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mardi à 7 h 342 687 décès pour 9 256 274 cas, l’Europe 230 943 décès (5 361 282 cas), les États-Unis et le Canada 214 400 décès (7 304 693 cas), l’Asie 136 543 décès (8 041 105 cas), le Moyen-Orient 44 991 décès (1 953 159 cas), l’Afrique 35 453 décès (1 467 646 cas), et l’Océanie 964 décès (31 568 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Vaccins réservés pour les pays pauvres

Cent millions de doses supplémentaires de futurs vaccins contre la COVID-19 ont été réservées pour les pays pauvres, selon l’Alliance pour les vaccins (Gavi) qui collabore avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Début août, Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gate avaient déjà annoncé une collaboration avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, pour livrer 100 millions de doses. Les vaccins seront vendus à un prix maximal de 3 dollars par dose.

Ruée sur les tests rapides

Le président Donald Trump a annoncé la distribution aux États-Unis de 150 millions de tests rapides pour détecter le coronavirus en 15 minutes, une méthode comparable aux tests de grossesse, bien plus rapide que les tests moléculaires utilisés depuis le début de la pandémie.

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de ces tests peu onéreux dans les six prochains mois, ont promis l’OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds.

Israël prévoit de prolonger son confinement

Le reconfinement décrété en Israël jusqu’au 11 octobre sera prolongé au bout des trois semaines préalablement annoncées, a prévenu mardi le ministre de la Santé.

Israël s’était vanté de sa gestion de la pandémie lors de la première vague de contamination et avait rapidement levé les restrictions afin de remettre l’économie sur les rails. Mais le pays de neuf millions d’habitants fait face à une forte résurgence du nombre de cas et a imposé un confinement généralisé le 18 septembre, durci une semaine plus tard.

L’Irlande du Nord restreint l’accès aux bars

L’Irlande du Nord a ordonné aux bars et restaurants de fermer à 23 h à partir de mercredi afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, dans la foulée de mesures similaires controversées dans le reste du Royaume-Uni.

Macron évoque les « sacrifices » de la jeunesse

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi que « jamais tant de sacrifices » n’avaient été demandés à la jeunesse en Europe que dans cette période de crise sanitaire, ce qui crée pour les dirigeants « une responsabilité immense » pour son avenir sur les sujets environnementaux, diplomatiques et financiers.

Paris a durci les mesures sanitaires dans onze grandes villes françaises, dont Paris, où les bars doivent fermer à 22 h (16 h HE) depuis lundi.

Bateau de croisière contaminé en Grèce

Le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement a accosté au port du Pirée à Athènes tôt mardi matin, après la découverte à bord d’une douzaine de contaminations au coronavirus.