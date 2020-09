Le 11 mars, lorsque l’OMS déclare que le coronavirus est une « pandémie », 30 pays et territoires recensent 4500 morts, dont les deux tiers en Chine, mais l’Italie (800 morts) et l’Iran (300 morts) voient leur nombre de décès s’envoler.

(Paris) La pandémie de COVID-19, qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier, a franchi dimanche la barre du million de morts, selon un décompte de l’AFP.

« Un million est un nombre terrible », a déclaré dès vendredi le directeur des Situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement « très probable ».

Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d’une seconde vague.

Et on ne peut pas « sauver les gens aujourd’hui simplement en priant ou en travaillant sur des vaccins qui ne viendront que plus tard », a prévenu vendredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Patinoire transformée en morgue

Cinq vaccins (trois occidentaux et deux chinois) sont en phase 3 de tests. Un candidat-vaccin russe, Spoutnik V, a donné des résultats préliminaires encourageants.

Mais ces recherches ne peuvent pour l’instant pas prendre de vitesse le virus.

Le 11 mars, lorsque l’OMS déclare que le coronavirus est une « pandémie », 30 pays et territoires recensent 4500 morts, dont les deux tiers en Chine, mais l’Italie (800 morts) et l’Iran (300 morts) voient leur nombre de décès s’envoler.

En Italie, premier pays hors la Chine à confiner sa population, les témoignages de médecins exténués, expliquant que face à l’afflux de malades ils doivent choisir qui soigner « comme dans les situations de guerre », créent une onde de choc.

L’épidémie flambe en Espagne, qui devient le deuxième pays le plus touché d’Europe. À Madrid, une patinoire est transformée en morgue.

En Équateur, des cadavres en décomposition jonchent les rues de Guayaquil, deuxième ville du pays. Une force spéciale est créée pour les enlever.