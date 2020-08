Philippines: «nous perdons la guerre contre la COVID-19», alertent les médecins

(Manille) Quatre-vingt associations de médecins ont averti que les Philippines étaient en train de perdre la bataille contre la COVID-19, et appelé le président Rodrigo Duterte à revenir à un confinement plus strict, après un assouplissement récent des restrictions, alors que le nombre de cas de contamination augmente et que les hôpitaux, débordés, refusent des patients.