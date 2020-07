PHOTO DAR YASIN, ASSOCIATED PRESS

COVID-19: plus de 561 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 561 551 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 12 580 980 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 6 706 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé vendredi à 15 h, 5318 nouveaux décès et 217 531 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1214 nouveaux morts, les États-Unis (888) et le Mexique (665).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 134 430 décès pour 3 215 861 cas. Au moins 983 185 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 70 398 morts pour 1 800 827 cas, le Royaume-Uni avec 44 798 morts (288 953 cas), l’Italie avec 34 945 morts (242 827 cas), et le Mexique avec 34 191 morts (289 174 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (66), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (55).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 587 cas (2 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4634 décès et 78 623 guérisons.

L’Europe totalisait samedi à 15 h 202 231 décès pour 2 819 148 cas, les États-Unis et le Canada 143 239 décès (3 323 207 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 141 015 décès (3 262 842 cas), l’Asie 42 161 décès (1 697 054 cas), le Moyen-Orient 19 993 décès (905 810 cas), l’Afrique 12 776 décès (561 797 cas), et l’Océanie 136 décès (11 126 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.