Bilan de la pandémie dans le monde : plus de 473 400 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 473 475 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 9 161 460 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 4 455 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé lundi à 15 h, 4333 nouveaux décès et 137 577 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 807 nouveaux morts, le Mexique (759) et le Brésil (654).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 120 913 décès pour 2 328 562 cas. Au moins 640 198 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 51 271 morts pour 1 106 470 cas, le Royaume-Uni avec 42 927 morts (306 210 cas), l’Italie avec 34 675 morts (238 833 cas), et la France avec 29 720 morts (197 674 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (63), l’Espagne (61), l’Italie (57), et la Suède (51).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 418 cas (22 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 425 guérisons.

L’Europe totalisait mardi à 15 h 193 781 décès pour 2 557 174 cas, les États-Unis et le Canada 129 402 décès (2 430 465 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 97 835 décès (2 107 551 cas), l’Asie 29 969 décès (1 073 373 cas), le Moyen-Orient 14 022 décès (666 213 cas), l’Afrique 8335 décès (317 762 cas), et l’Océanie 131 décès (8928 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Premiers reconfinements locaux

L’Allemagne a annoncé mardi pour la première fois un reconfinement à l’échelle locale qui concerne plus de 600 000 personnes face à l’éruption d’un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d’Europe.

Le confinement de la région de Lisbonne a été partiellement rétabli.

« Une deuxième vague »

La Corée du Sud a reconnu faire face depuis mi-mai à « une deuxième vague », avec entre 35 et 50 nouveaux cas chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

Djokovic positif

Le numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic a annoncé avoir été testé positif, s’ajoutant à la liste des joueurs contaminés en marge du tournoi caritatif qu’il a organisé dans les Balkans.

« Profondément désolé », il a reconnu avoir « eu tort » de programmer une telle manifestation.

Risque important de phlébite

Les malades de la COVID-19 intubés et ventilés courent un risque important de souffrir d’une phlébite, c’est-à-dire l’apparition de caillots de sang dans leurs veines, avec des conséquences potentiellement graves, selon une étude française.

Retour au pub pour les Anglais

Les Anglais vont retrouver pubs, coiffeurs et musées : le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une nouvelle étape du déconfinement le 4 juillet.

La Finlande rouvre ses frontières

Les touristes de 12 pays européens jugés « sûrs » seront de nouveau les bienvenus en Finlande à compter du mois de juillet, a annoncé Helsinki, qui n’inclut pas la France, la Belgique ou l’Espagne dans cette liste pour l’instant.

Un millier de fidèles à La Mecque

Seul un millier de fidèles résidant en Arabie saoudite seront autorisés à accomplir cette année le grand pèlerinage musulman à la Mecque, une mesure exceptionnelle annoncée par le royaume.

Impact économique

La chute actuelle du commerce mondial « est d’une ampleur inégalée, ce serait en fait la plus forte jamais enregistrée », a indiqué l’Organisation mondiale du commerce, tout en soulignant qu’elle « aurait pu être bien pire ».

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la hausse de l’impôt pour les hauts revenus et de nouvelles aides et subventions.

Les perturbations engendrées par la pandémie pourraient pousser jusqu’à 120 millions d’enfants dans la pauvreté en Asie du Sud au cours des six prochains mois, selon l’UNICEF.

Flop de l’application de traçage

Quatre semaines après son lancement, l’application de traçage française « StopCovid » n’a permis de signaler qu’un nombre dérisoire de risques de contamination, un flop qui n’est pas isolé sur la scène internationale.

Bolsonaro obligé à porter le masque

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été contraint sur décision judiciaire de porter un masque de protection « dans tous les lieux publics », ce qu’il faisait de façon très aléatoire.