Plus de 8 979 750 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 4 200 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 468 518 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7 h.

Agence France-Presse

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 119 977 décès pour 2 280 969 cas. Au moins 617 460 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 50 617 morts pour 1 085 038 cas, le Royaume-Uni avec 42 632 morts (304 331 cas), l’Italie avec 34 634 morts (238 499 cas) et la France avec 29 640 morts (196 878 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 378 cas (26 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 413 guérisons.

L’Europe totalisait lundi à 7 h 192 860 décès pour 2 532 159 cas, les États-Unis et le Canada 128 448 décès (2 382 255 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 95 912 décès (2 058 781 cas), l’Asie 29 432 décès (1 046 176 cas), le Moyen-Orient 13 645 décès (644 308 cas), l’Afrique 8090 décès (307 167 cas) et l’Océanie 131 décès (8908 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19.

Mise en garde de l’OMS

La pandémie de COVID-19 « continue de s’accélérer » dans le monde, avec « le dernier million de cas signalés en seulement huit jours », a prévenu lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous savons que la pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies », a-t-il ajouté, alors que de nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement pour relancer leurs économies.

Tennis et foot positifs

Le tennisman croate Borna Coric (33e mondial) a annoncé lundi, comme l’avait fait le Bulgare Grigor Dimitrov (19e) la veille, avoir été testé positif à la COVID-19-19. Les deux joueurs avaient participé à l’Adria Tour, une fête du tennis organisée par le N.1 mondial serbe Novak Djokovic dans les Balkans sans mesures sanitaires. Selon la presse locale, le préparateur physique de Djokovic et l’entraîneur de Dimitrov ont également été déclarés positifs.

Parallèlement, l’Étoile rouge de Belgrade-ville hôte de la première étape mi-juin de l’Adria Tour-, a annoncé que cinq de ses joueurs avaient été contaminés, après une rencontre disputée dans la capitale serbe devant 16 000 supporteurs de foot enthousiastes.

Éviter Melbourne

Face à l’apparition de six foyers de contamination à Melbourne, des responsables australiens ont exhorté leurs compatriotes à éviter de se rendre dans la grande ville du Sud.

Le responsable de la santé dans le Victoria, Brett Sutton, a imputé le regain de nouveaux cas à un relâchement de la population, en avertissant que la situation était désormais « dangereuse » et qu’il n’y avait « pas de plan B ».

L’Australie totalise près de 7500 cas, et 102 personnes ont succombé au coronavirus.

50 000 morts au Brésil

Le nouveau coronavirus a fait plus de 50 000 morts et a contaminé plus d’un million de personnes au Brésil. L’Amérique latine reste l’épicentre de la pandémie avec plus de 20 000 morts au Mexique, plus 8000 au Pérou et plus de 1000 en Argentine.

La pandémie a fait au moins 468 518 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec au moins 119 977 décès, suivis du Brésil (50 617), du Royaume-Uni (42 632), de l’Italie (34 634) et de la France (29 640).

France : retour à l’école

En France, l’école est redevenue obligatoire pour tous les écoliers et collégiens, à l’exception des lycéens, à deux semaines des grandes vacances d’été.

Ce retour à la normale est possible grâce à l’allègement du protocole sanitaire, qui encadrait jusqu’à présent de façon très stricte les établissements.

L’Ocean Viking reprend ses sauvetages

L’Ocean Viking, navire humanitaire de l’association SOS Méditerranée, est reparti en mer après trois mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, pour reprendre ses sauvetages entre l’Europe et la Libye, que les migrants continuent de fuir au péril de leur vie.