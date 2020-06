Plus de 8 366 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3 845 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 448 994 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 8 366 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3 845 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 117 717 décès pour 2 163 290 cas. Au moins 592 191 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 46 510 morts pour 955 377 cas, le Royaume-Uni avec 42 153 morts (299 251 cas), l’Italie avec 34 448 morts (237 828 cas), et la France avec 29 575 morts (194 675 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 293 cas (28 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4634 décès et 78 394 guérisons.

L’Europe totalisait jeudi à 7 h 189 883 décès pour 2 464 014 cas, les États-Unis et le Canada 126 024 décès (2 263 143 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 86 395 décès (1 834 602 cas), l’Asie 26 906 décès (931 839 cas), le Moyen-Orient 12 467 décès (594 249 cas), l’Afrique 7188 décès (269 373 cas), et l’Océanie 131 décès (8784 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19.

L’épidémie à Pékin « sous contrôle »

Le ministère chinois de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des 24 dernières heures à Pékin où des milliers d’habitants font la queue pour subir un dépistage, portant à 158 le nombre de cas recensés depuis la semaine dernière.

L’épidémie dans la capitale est toutefois « sous contrôle », a assuré l’épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Wu Zunyou.

Inquiétudes en Asie du Sud

L’épidémie continue de progresser en Inde au rythme d’environ 11 000 nouveaux cas confirmés par jour. Et ce alors que le système de santé est déjà saturé et que les experts estiment que le pic reste à venir.

Au Pakistan, les statistiques se sont emballées ces dernières semaines à la faveur d’une augmentation du dépistage. Le pays compte officiellement 160 000 malades, mais le gouvernement craint qu’ils soient 1,2 million fin juillet.

449 000 morts

La pandémie a fait au moins 449 000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11 h GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 117 717 morts, suivis par le Brésil (46 510 morts), le Royaume-Uni (42 153 morts), l’Italie (34 448 morts), et la France (29 575 morts).

Contamination au sommet de l’État

Le dirigeant du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, qui a récemment cédé la présidence à un fidèle, mais conserve toute son influence, a été contaminé par le coronavirus, a annoncé son site officiel.

L’état de santé de M. Nazarbaïev, 79 ans, qui a marqué de son empreinte son pays depuis l’époque soviétique, est suivi de près par les Kazakhs, tant son décès ou son incapacité à assurer ses fonctions auraient un impact important sur l’avenir politique.

Au Honduras, le président Juan Orlando Hernandez a été admis mercredi dans un hôpital militaire de Tegucigalpa après avoir annoncé que lui-même et son épouse avaient été testés positifs.

Accord européen avant la pause estivale

La chancelière allemande Angela Merkel souhaite qu’un accord soit trouvé avant fin juillet sur le plan de relance européen inédit de 750 milliards d’euros.

Les dirigeants européens tiendront vendredi un sommet par visioconférence sur ce plan destiné à soutenir l’économie européenne sinistrée par la pandémie.

500 soignants décédés en Russie

Près de 500 soignants contaminés sont morts en Russie depuis le début de l’épidémie, a indiqué l’Agence fédérale russe de surveillance médicale (Roszdravnadzor).

Ce bilan est plus lourd que celui d’une liste non officielle, tenue depuis avril par des médecins, qui faisait état jeudi de 444 décès dus à la COVID-19.

Istanbul/Ankara : le masque obligatoire

Les autorités turques ont rendu obligatoire le port du masque en public à Istanbul et Ankara, au moment où le nombre de cas repart à la hausse dans le pays.

En revanche, la République tchèque lèvera le port obligatoire du masque à compter du 1er juillet, sauf dans la capitale.

Sport : retour rapide des spectateurs ?

Un collectif d’organisations sportives, dont la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) ont appelé jeudi à accélérer la reprise des compétitions sportives, avec un retour des spectateurs « le plus rapidement possible ».