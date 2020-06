Plus de 7 254 140 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3 214 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Ci-contre des patients atteints de la COVID-19 un hôpital de fortune au Brésil.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 411 588 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 7 254 140 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3 214 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 112 006 décès pour 1 979 893 cas. Au moins 524 855 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40 883 morts pour 289 140 cas, le Brésil avec 38 406 morts (739 503 cas), l’Italie avec 34 043 morts (235 561 cas), et la France avec 29 296 morts (191 394 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 046 cas (3 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4634 décès et 78 357 guérisons.

L’Europe totalisait mercredi à 7 h 185 130 décès pour 2 318 773 cas, les États-Unis et le Canada 119 958 décès (2 076 546 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 69 372 décès (1 411 279 cas), l’Asie 20 581 décès (734 260 cas), le Moyen-Orient 10 887 décès (501 180 cas), l’Afrique 5529 décès (203 457 cas), et l’Océanie 131 décès (8648 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19.

Appel à une économie « plus juste »

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) appelle les gouvernements à se moderniser et à coopérer pour l’avènement d’une économie « plus juste et plus durable », alors que l’économie mondiale devrait connaître cette année une récession d’au moins 6 % qui aggravera les inégalités, selon cette institution.

« Les gouvernements doivent se saisir de cette opportunité pour concevoir une économie plus juste et plus durable, rendre la concurrence et les régulations plus intelligentes, moderniser la fiscalité, les dépenses et la protection sociale », préconise l’OCDE.

Plus de 411 000 morts

La pandémie a fait au moins 411 588 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Plus de 7,25 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 112 006 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 40 883 morts, le Brésil (38 406), l’Italie (34 043) et la France (29 296).

Budget record au Japon

Les députés japonais ont adopté mercredi un nouveau budget extraordinaire record d’environ 32 000 milliards de yens devant composer le cœur d’un deuxième plan de soutien massif à l’économie de 117 000 milliards de yens.

Au total, l’ensemble des aides de l’État pour soutenir les entreprises et les ménages du pays devrait ainsi atteindre la somme astronomique de 234 000 milliards de yens (plus de 1900 milliards d’euros), la majeure partie prenant la forme de prêts.

Budget de crise pour la France

Le gouvernement français présente mercredi un nouveau budget de crise d’un montant d’environ 45 milliards d’euros, faisant monter le soutien public à « 460 milliards » d’euros, selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Ce troisième budget rectificatif depuis le début de la crise inclut notamment 18 milliards d’euros d’aide au secteur du tourisme, l’un des plus affectés par le confinement, 15 milliards d’euros de soutien au secteur de l’aéronautique et 8 milliards d’euros pour l’automobile.

L’UE vers une réouverture

La Commission européenne va publier dans la semaine ses propositions pour une levée « progressive et partielle » des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l’Union européenne à partir du 1er juillet, a annoncé mercredi le vice-président Josep Borrell.

De son côté, l’Autriche va rouvrir le 16 juin sa frontière avec l’Italie, fermée depuis mars, et lever les contrôles avec 31 pays à l’exclusion de la Suède, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni.

Australie : le ballon ovale se déconfine

Le ballon ovale reprend ses droits sur l’île continent où, après le rugby à XIII fin mai et le football australien jeudi, ce sera au tour du Super Rugby, limité à cinq franchises locales, de retrouver la compétition le 3 juillet prochain.