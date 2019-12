Quand même les humoristes en ont marre de Trump

Incontestablement caricatural, le président Donald Trump est une source intarissable de blagues pour les humoristes américains, y compris lors des traditionnelles émissions humoristiques de fin de soirée. Mais la course à la blague trumpiste nourrit aussi le cynisme, la division. Lasse, l’humoriste Blayr Austin, membre de la troupe d’improvisation réputée The Second City, a signé une lettre ouverte en novembre dans le New York Times pour réclamer une simple chose : le droit de ne plus faire de blagues sur Trump. Nous l’avons jointe à Chicago pour en discuter.