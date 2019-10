« La Turquie va bientôt mettre en œuvre son opération prévue de longue date dans le Nord de la Syrie », a dit la Maison-Blanche dans un communiqué rendant compte d’une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

(Washington) La Maison-Blanche a annoncé dimanche que les troupes américaines stationnées en Syrie allaient se retirer des abords de la frontière turque car la Turquie va « bientôt » mettre en œuvre une « opération prévue de longue date » dans le Nord de la Syrie.

« La Turquie va bientôt mettre en œuvre son opération prévue de longue date dans le Nord de la Syrie », a dit la Maison-Blanche dans un communiqué rendant compte d’une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. « Les forces américaines ne vont pas soutenir ou être impliquées dans l’opération et les forces américaines, qui ont vaincu le “califat” territorial de l’État islamique, ne seront plus à proximité immédiate », a précisé la Maison-Blanche.