 Syrie: 20 combattants prorégime tués par les djihadistes d'Idleb en trois jours 

Il s'agit d'une des plus graves flambées de violence dans le nord-ouest syrien depuis un accord sur une zone démilitarisée conclu en septembre par la Russie et la Turquie, qui a permis à la province d'Idleb d'échapper à une offensive du régime de Bachar al-Assad.

« Depuis dimanche, 20 combattants prorégime ont été tués dans des attaques menées par les djihadistes d'Idleb », a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, précisant que le dernier assaut, dans la nuit de lundi à mardi, a fait cinq morts, dans la province voisine d'Alep.

En trois jours, les combats et les bombardements du régime ont par ailleurs tué neuf djihadistes, selon l'OSDH.

Les bombardements du régime, en cours depuis plusieurs semaines, ont poussé des milliers de civils à abandonner Khan Cheikhoun, ville du sud d'Idleb, pour trouver refuge dans le nord de la province, selon l'OSDH.

Hayat Tahrir al-Cham, une organisation dominée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, contrôle une majeure partie de la province d'Idleb et des segments adjacents des provinces voisines d'Alep et de Hama.

Cette région, qui accueille d'autres groupes djihadistes et échappe toujours au contrôle de Damas, fait l'objet d'un accord russo-turc, partiellement respecté, sur une « zone démilitarisée » censée séparer les zones gouvernementales des secteurs insurgés à Idleb.

Le conflit en Syrie, impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux, a fait plus de 360 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés depuis 2011.