 ONU: le système international de contrôle des armements «s'effondre» 

Les éléments clés du système international de contrôle des armements « s'effondrent », a alerté lundi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, appelant à préserver le traité nucléaire INF et éviter une nouvelle course aux armes nucléaires.

« Je vais être direct. Les principaux éléments de l'architecture internationale de contrôle des armements s'effondrent », a mes en garde M. Guterres devant la Conférence du désarmement à l'ONU à Genève.

Il a notamment expliqué que « l'utilisation continue des armes chimiques en toute impunité est à l'origine d'une nouvelle prolifération » et que « des milliers de civils continuent de perdre la vie à cause des armes légères illicites et de l'utilisation en zone urbaine d'armes explosives conçues pour les champs de bataille ».