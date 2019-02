 Djihadisme : Moscou rapatrie 27 enfants de Russes détenues en Irak 

Alors que 30 enfants avaient déjà rejoint Moscou fin décembre, « 27 enfants russes sont en train d'être rapatriés de Bagdad », a assuré un responsable du ministère russe des Affaires étrangères.

Cette information a été confirmée par le service de presse de la déléguée russe pour les droits de l'Enfant, Anna Kouznetsova, cité par l'agence de presse russe Tass.

Les 27 enfants, « âgés de 4 à 13 ans et originaires de 10 différentes régions russes », doivent arriver dimanche soir à l'aéroport Ramenskoïe, non loin de Moscou, à bord d'un avion du ministère russe des situations d'urgence, a indiqué le service de presse de Mme Kouznetsova.

Les pères de ces enfants, garçons et filles, auraient été tués dans les trois années de combats entre le groupe djihadiste et les troupes irakiennes qui ont chassé fin 2017 l'EI de l'ensemble des centres urbains du pays, a précisé de son côté à l'AFP le responsable du ministère russe des Affaires étrangères.

Début janvier, le Kremlin avait annoncé que 115 enfants russes de moins de 10 ans, et huit âgés de 11 à 17 ans se trouvaient encore en Irak.

La loi irakienne permet aux détenues de garder leurs enfants avec elles jusqu'à l'âge de trois ans mais, au-delà, les enfants doivent être confiés à des proches.

Une centaine d'enfants et de femmes - la plupart originaires des républiques russes du Caucase - sont jusqu'à présent revenus en Russie.

Près de 4500 citoyens russes étaient partis à l'étranger pour combattre « du côté des terroristes », avait indiqué il y a un an les services de sécurité russes (FSB).

Plus de 300 personnes, dont une centaine d'étrangères, ont été condamnées à mort en Irak, et autant d'autres à la prison à perpétuité, pour appartenance à l'EI.

La plupart des condamnées sont de nationalité turque ou originaires des anciennes républiques de l'Union soviétique.