2019 a pris son envol, gare aux turbulences

LOUIS GENOT AVEC LES BUREAUX DE L'AFP

Agence France-Presse

Rio de Janeiro

Les feux d'artifice ont illuminé les plages brésiliennes et le continent américain, et c'est ainsi le monde entier qui est entré dans la nouvelle année 2019, qui se dessine avec la montée des nationalismes et des populismes, l'inquiétude croissante sur le climat, le défi du Brexit ou encore la crise des « gilets jaunes » en France.