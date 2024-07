Rien de plus simple que de glisser quelques collations dans son panier et de partir pique-niquer.

Rien de plus simple que de glisser quelques collations dans son panier et de partir pique-niquer. Les nutritionnistes Audrey-Ann Brunelle et Marie-Ève Caplette donnent cinq suggestions de recettes pratiques et soutenantes.

Tartinade de tofu

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Tartinade de tofu

Plus protéinée que le houmous ou le baba ganoush, cette tartinade de tofu est très polyvalente. « Moi, je l’ai faite un peu à l’indienne avec du cari, mais on pourrait mettre n’importe quelle épice à l’intérieur pour changer la saveur », indique la nutritionniste Audrey-Ann Brunelle.

Temps de préparation : 5 minutes

Ingrédients

1 bloc de tofu extraferme

1 bloc de tofu soyeux (mou)

1/4 de tasse de levure alimentaire

3 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe de poudre de cari

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 c. à soupe d’huile d’olive extravierge

1 gousse d’ail hachée

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire.



2. Mélanger jusqu’à l’obtention de la texture désirée.



3. Au moment de servir, garnir avec un peu de poudre de cari et un filet d’huile. À manger avec des croustilles de pita et des crudités. On peut aussi l’étendre dans des sandwichs.

Méli-mélo épicé au chili

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Méli-mélo épicé au chili

À la recherche d’une collation rassasiante pour les dents salées ? Audrey-Ann Brunelle propose cette version maison du fameux mélange méli-mélo, qui se fait bien à l’avance et se conserve longtemps. Comme pour la tartinade de tofu, on peut s’amuser à modifier l’assaisonnement.

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients

1 1/2 tasse de céréales de carré de blé (Shreddies)

1 1/2 tasse de céréales sans sucre (Cheerios)

1/3 de tasse de graines de citrouille nature

1/3 de tasse de noix de cajou nature

1/3 de tasse de graines de tournesol nature

2 c. à soupe d’huile d’avocat

1 c. à soupe de jus de lime

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 1/2 c. à thé d’épices chili

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poudre d’oignon

1 pincée de piment de cayenne

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol jusqu’à ce que les épices soient bien réparties à travers les céréales et les noix.



2. Cuire au four environ 40 minutes à 350 °F ou jusqu’à ce que les noix et les céréales soient dorées.



3. Laisser refroidir sur la plaque avant de ranger dans un pot hermétique.

Guacamole aux edamames

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Guacamole aux edamames

En ajoutant des edamames au guacamole, on réduit la quantité de matières grasses et on optimise l’apport en protéines, souligne la nutritionniste Audrey-Ann Brunelle. « C’est un choix gagnant-gagnant. Et les edamames, en plus, permettent d’avoir une couleur verte plus vibrante. »

Temps de préparation : 5 minutes

Ingrédients

2 avocats bien mûrs

1 1/2 tasse d’edamames bouillis et refroidis

1/4 de tasse de jus de lime

1 à 2 c. à soupe de piment jalapeno haché finement

2 c. à soupe de ciboulette hachée finement

2 c. à soupe de coriandre fraîche hachée finement

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Mettre tous les ingrédients dans un bol.



2. À l’aide d’un pied mélangeur, réduire l’ensemble des ingrédients en purée homogène.

Muffins aux épinards et au fromage

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Muffins aux épinards et au fromage

« Quand on parle de collations maison, on pense souvent aux muffins », note la nutritionniste Marie-Ève Caplette. Elle propose ici une version salée à déguster à tout moment de la journée.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Portions : 12

Ingrédients

260 g (2 tasses) de farine de blé entier

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

1,25 ml (1/4 de c. à thé) de bicarbonate de soude

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

2 œufs

60 ml (1/4 de tasse) d’huile d’olive

250 g (1 tasse) de yogourt nature

5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence, séchées

1 pomme, en dés

120 g (3/4 de tasse) de fromage feta, émietté

60 g (1/2 tasse) de cheddar fort, râpé

15 g (1/2 tasse) de jeunes épinards

15 ml (1 c. à soupe) de graines de tournesol

Poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 375 °F. Vaporiser un moule à muffins de 12 cavités d’enduit à cuisson antiadhésif.



2. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.



3. Dans un autre bol, mélanger les œufs, l’huile, le yogourt et les herbes de Provence. Poivrer au goût. Verser sur la préparation de farine et mélanger doucement à l’aide d’une cuillère en bois.



4. Ajouter la pomme, les fromages et les épinards en remuant juste assez pour les intégrer à la pâte, sans plus.



5. Verser la préparation dans le moule. Parsemer les muffins de graines de tournesol. Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre.



6. Laisser tiédir sur une grille. Conserver les muffins dans un contenant hermétique. On peut également les congeler. Pour les décongeler, mettre au réfrigérateur la veille et réchauffer juste avant de servir.

Cette recette est tirée du livre Bien manger, c’est tout simple, de Marie-Ève Caplette.

Mélange tropical du randonneur

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mélange tropical du randonneur

Pratique et facile à transporter, ce mélange du randonneur comble facilement les fringales. « Je le vois comme une collation d’urgence », indique Marie-Ève Caplette, qui en garde souvent à portée de main.

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients

5 ml (1 c. à thé) d’huile de coco

80 ml (1/3 de tasse) d’amandes nature

80 ml (1/3 de tasse) de noix de cajou nature

80 ml (1/3 de tasse) de gros flocons de noix de coco

6 abricots séchés, coupés en lanières

80 ml (1/3 de tasse) de mangues séchées

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 ºF. Étendre l’huile de coco sur une plaque et mettre la plaque au four.



2. Une fois l’huile de coco fondue, ajouter les noix et la noix de coco sur la plaque à cuisson. Griller 5 minutes.



3. Placer les noix grillées dans un bol et ajouter les abricots et les mangues séchées.

Cette recette est tirée du livre Bien manger, c’est tout simple, de Marie-Ève Caplette.