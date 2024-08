In Gamba est un des premiers cafés troisième vague de Montréal.

Nico Claxton, gérant, et Dominic Drouin, propriétaire des trois In Gamba.

Le nouveau In Gamba sur Laurier, ouvre sa porte de garage par beau temps.

Un troisième In Gamba dans le Petit Laurier

In Gamba, un des premiers cafés troisième vague de Montréal (2007), est un gage de qualité.

Après l’original de l’avenue du Parc et la succursale de Saint-Viateur, la maison vient de s’installer rue Laurier Est, tout juste après le grand parc, dans l’ancien commerce Rack évasion.

Bien rempli à mes deux passages, le lieu semble avoir été adopté rapidement par les gens du quartier. Outre le fait que les boissons caféinées y sont préparées dans les règles de l’art, un des attraits d’In Gamba est le choix assez vaste de grains à emporter qui y est proposé. À la nouvelle adresse, on a fait de la place pour sept torréfacteurs et leurs différents « crus ».

Depuis toujours, l’infusion caféinée de son choix est gratuite à l’achat d’un sac, ce qui n’est plus une offre commune par les temps qui courent.

Pour prolonger sa visite dans l’espace confortable et lumineux, on peut également manger, que ce soit un simple muffin ou une viennoiserie de la boulangerie Hof Kelsten, une pointe de quiche, un panini ou un trio salade, sandwich et boisson pour 18,25 $.

1258, avenue Laurier Est, Montréal

