Une superbe maison victorienne bleue revit à Saint-Sauveur grâce au rachat en 2022 par le groupe A5 Hospitality. Les Vieilles Portes nouvelles seront-elles aussi festives que dans les années 1980-1990-2000 ? Il est tôt pour le savoir, mais chose certaine, l’équipe en place est prête à veiller tard.

Un des copropriétaires, Samuel Paradis-Tremblay, a travaillé au Boating Club. Le chef de 26 ans ne cache pas que le modèle de ce restaurant situé à Sainte-Rose, qui devient dansant en fin de soirée, l’a inspiré. Son associé, Kevin Latrem, n’est pas étranger à la vie nocturne. Il a travaillé à App 200, Fitzroy, General Sherman, Mayfair Cocktail Club, puis a vécu à Bali pendant sept ans, où il a ouvert un restaurant.

Mais parlons de nourriture, car elle n’est pas du tout secondaire ici. L’attrait principal des Vieilles Portes, outre la beauté des lieux aménagés par Amlyne Phillips, de La Chambre Design & Co, c’est la cuisine. Le menu principal est bref, mais efficace, avec cinq entrées et cinq plats bien généreux, qui réinterprètent des classiques surtout français.

Samuel ose le bleu d’Élisabeth et les noisettes dans son tartare (de canard) signature. Il en met plein la vue avec un bœuf Rossini bien vertical, clou du menu avec son filet mignon, son escalope de foie gras et ses lamelles de truffe en ajout, pour encore plus de décadence.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ce bœuf Rossini est le clou du menu, à 69 $ (avant truffe !).

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cette emblématique maison victorienne de Saint-Sauveur revit.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On peut commander ces délicieuses croquettes de lapin en entrée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le cocktail Bleuet du Moine contient du gin, du sirop de bleuet et de la chartreuse verte, entre autres.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Lumineuse et chaleureuse, la salle principale a été pensée par Amlyne Phillips.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Raphaël Gosselin (sommelier), Samuel Paradis-Tremblay (chef et copropriétaire) et Kevin Latrem (directeur et copropriétaire) forment un trio fort.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laitue croustillante, livèche, sauce ranch et œufs de poisson composent cette belle salade.

Le tartare de canard signature du chef contient entre autres des noisettes torréfiées et du bleu d'Élisabeth.















Un peu costaud ? Ne craignez rien, il y a aussi des assiettes végétales, dont une excellente salade avec sauce ranch, et des poissons pour un repas qui assomme moins (l’estomac ET le portefeuille !). Si vous êtes davantage en mode apéro, de petites choses qui se mangent avec les doigts (olives, charcuteries, délicieuses croquettes de lapin, cocktail de crevettes, frites) et un service de caviar sont à considérer.

Côté accompagnements liquides, les cocktails sont eux aussi des classiques revisités, dans suffisamment de registres différents (du sour à l’amer, en passant par le spritz et le bloody) pour que tout le monde se désaltère à son goût. La carte des vins montée par le sommelier Raphaël Gosselin, qui a travaillé pour le Groupe Toqué ! et Au Pied de cochon, tend du côté classique et droit.

Si la cuisine ferme vers 22 h, le bar reste ouvert jusqu’à 2 h le vendredi et le samedi, avec DJ. Voilà qui aidera à la digestion !

185, rue Principale, Saint-Sauveur

Consultez le site des Vieilles Portes