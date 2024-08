Aux mauvaises langues qui aiment affirmer, dès qu’août se pointe le nez, que l’été est fini, on répond : mais pas du tout !

Les plus belles semaines de la saison estivale nous attendent encore. Que vous soyez sur la route des vacances ou simplement hors de la ville pour un week-end, un arrêt à l’île d’Orléans est toujours une bonne idée.

Entre les ravitaillements aux différents kiosques de producteurs maraîchers, les découvertes de vins, cidres et autres alcools à base de petits fruits, il y a la très populaire « cantine fine » Chez Mag, pour se sustenter d’une immense poutine au homard, d’un lobster roll ou d’un hamburger gourmand – sans oublier les frites, qui proviennent de pommes de terre d’un producteur de l’île.

Cette entreprise familiale, menée par trois frangins, a le vent dans les voiles, avec l’ouverture d’une troisième succursale à Baie-Saint-Paul (il y en a aussi une à La Pocatière) et une toute nouvelle cantine, plus vaste et au goût du jour, sur leur site de l’île.

Sans oublier le dernier-né, Maglacerie, installé dans une jolie cabane adjacente sur le même terrain du village de Sainte-Famille. On a fait le choix de se démarquer, en y offrant non pas de la crème glacée, mais des barres glacées (sans agent de conservation) réalisées à partir de petits fruits – dont plusieurs proviennent des alentours – qu’on peut faire enrober d’un chocolat fondant. Pour finir votre repas en beauté !

2460, chemin Royal, Sainte-Famille

