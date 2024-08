Étoiles montantes de la restauration, institutions qui résistent à l’épreuve du temps, perles cachées… Nos critiques y plongent leurs fourchettes et vous aident à faire des choix avisés. Cette semaine, une table expérimentale qui se cherche encore : Maison de Soma, à Mont-Tremblant.

Il y a quelques semaines, ma collègue Iris Gagnon-Paradis vous parlait brièvement (et en bien !) de la formule pique-nique de Maison de Soma. Il était temps de s’asseoir à la grande table de cet ambitieux restaurant de ferme qui a remporté le Laurier du tourisme gourmand au mois de mai.

Verdict : une déception à l’addition bien salée.

À l’arrivée, tous les espoirs sont permis. Le lieu est d’une rare beauté. Le paysagement, la lumière de fin de journée, les larges marches qui mènent au superbe bâtiment en bardeaux de cèdre, la salle à manger aux grandes baies vitrées avec vue sur les champs : tout de ce cadre bucolique nous enchante et nous apaise.

Mon accompagnateur et moi nous trouvons assis sous une des grandes lampes suspendues en paille tressée. L’intimité créée par ce petit palapa privé compense le fait que les tables sont beaucoup trop larges, nous obligeant à parler fort pour nous entendre et à allonger le bras pour avoir un quelconque contact physique. Au comptoir, ce sont les lampes en céramique façonnées par Basma Osama (Céramik B) qui éclairent les convives en douceur, dans une palette grège.

La formule dégustation fonctionne (ou fonctionnait, car nous apprenons assez rapidement que celle-ci disparaît dès le week-end suivant, oups !) en service unique, comme une table champêtre. À compter de 19 h 15, les plats commencent à sortir de la cuisine pour tous les convives en même temps.

Emballé dans son linge beige, le petit pain au levain de la boulangerie Jolifeu, à Saint-Sauveur, est accompagné d’un beurre au kimchi et au miel si délicieux que les attentes sont augmentées d’un cran. Le premier service, un gravlax de truite, est plutôt fade, mais son surprenant accord, un saké junmai dans le registre umami/champignon/sauce soya l’élève à chaque gorgée.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAISON DE SOMA Le gravlax de truite est plutôt fade, mais relevé par un accord de saké junmai.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAISON DE SOMA Ce plat composé de deux oignons nouveaux cuits au feu et d’un brin de fleur d’ail attendri dans le koji laisse perplexe.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MAISON DE SOMA Ce plat ambitieux d'orge façon riz au lait avec purée de kale n'était pas du tout à la hauteur.





On croit que c’est le début d’un repas grandiose, mais l’assiette suivante, deux oignons nouveaux cuits au feu et un brin de fleur d’ail apparemment « attendris » dans le koji, mais néanmoins difficiles à couper et peu plaisants à déguster, laisse perplexe. Le plat suivant, un quartier de chou napa également grillé sur le feu, avec sauce aux moules marinières et crème aigre, passe un peu mieux, malgré une certaine redondance dans les goûts de carbonisation.

Ce n’est pas nécessaire ici d’entrer dans le détail de chacun des sept services que nous avons mangés puisque, de toute manière, ce menu n’est plus offert. Il s’efface au profit d’une formule « bar à vin » et petits plats dès le 8 août. Mais quelques observations plus générales s’imposent.

Tout d’abord, lorsqu’on veut faire une cuisine expérimentale dont un des piliers est la fermentation, il faut être bien sûr de ce qu’on avance pour ne pas briser la confiance des clients avec des préparations immangeables comme cette orge façon riz au lait avec purée de kale. Tous les mariages sont possibles en cuisine, tant que ça goûte bon !

Après, la cuisson sur le feu, c’est puissant. Il ne faut pas en abuser, au risque d’uniformiser l’expérience. Il faut aussi la maîtriser, pour que les aliments soient bel et bien cuits, pas seulement léchés brièvement par les flammes. Même constat pour la fermentation et les goûts vinaigrés qui peuvent résulter de ce processus.

Les vins d’un menu dégustation sont habituellement excitants et un peu rares, bref, pas d’entrée de gamme comme ceux qui nous ont été servis il y a une dizaine de jours. À ce niveau de restauration – celui où on sort de table avec une addition d’environ 600 $ pour deux –, ils devraient être versés par des gens qui savent de quoi ils parlent.

Certes, il y avait des circonstances atténuantes à cette soirée insatisfaisante, dont je n’étais pas au courant au moment du repas. Un des deux chefs, Jérôme Bigot, venait de quitter le projet auquel il s’était joint quelques semaines avant l’ouverture, il y a moins d’un an. L’autre chef, Édouard Lacouture, est fidèle au poste.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Didier Lortie et Édith Foliot, fondateurs de Maison de Soma, lors de l’ouverture en juin 2023

Deux jours après ma visite incognito, le cofondateur de Maison de Soma, Didier Lortie, m’a appris au téléphone qu’il serait davantage présent en cuisine pour la nouvelle formule. La fermentation est le dada de ce créatif qui a travaillé en design avant de réaliser son rêve de campagne et de laboratoire culinaire avec sa conjointe Édith Foliot. Il fait d’ailleurs de très bons cidres, que j’avais eu la chance de goûter l’été dernier.

Si certaines personnes – le chef Bigot en étant, justement – réussissent à se lancer en restauration de manière autodidacte, ce n’est pas donné à tout le monde. La nature expérimentale du projet Soma peut excuser quelques ratés, mais il ne faudrait pas ambitionner. On ne demande après tout qu’à tomber amoureux de ce lieu absolument merveilleux et unique en son genre dans les Laurentides.

Prix

PHOTO FOURNIE PAR MAISON DE SOMA Si vous voulez essayer Maison de Soma, optez pour la formule pique-nique, au prix plus raisonnable.

Le menu dégustation, qui a coûté autour de 600 $ pour deux avec accord, taxes et pourboire, n’est plus offert et nous ne connaissons pas encore les prix de la nouvelle carte. Le fonctionnement sera sûrement différent dans la formule future, mais je dois mentionner au passage que ça me chicote toujours d’être obligée de donner 20 % de pourboire sur taxes AVANT un repas. Le panier à pique-nique à 50 $ par personne (35 $ par enfant) est plus raisonnable.

Bon à savoir

Les végétariens, voire les véganes, sont bien servis ici. Au moins la moitié de la nouvelle carte sera sans protéine animale et les pique-niques peuvent être sans viande.

Informations

Le « bar à vin » sera ouvert du jeudi au samedi soir, de 17 h à 21 h. Les pique-niques se tiennent dans les champs du jeudi au dimanche, de 11 h au coucher du soleil (dernière réservation à 17 h).

380, chemin Paquette, Mont-Tremblant

