Le Red Tiger propose depuis peu un menu brunch qui allie cuisine française et vietnamienne, créé en collaboration avec le chef propriétaire du Passé Composé Arnaud Glay. Offerte le week-end uniquement à la succursale du Technopôle Angus, l’expérience fait voyager.

On retrouve quelques plats classiques vietnamiens comme le banh mi, garni d’un œuf de cane miroir, ou bien le bò né, composé de bœuf sauté et braisé accompagné d’œufs frits. L’équipe s’est aussi amusée à créer des assiettes fusion où les combinaisons de saveurs sont étonnantes, et réussies. On pense au pain doré, croustillant avec sa croûte de panko et accompagné d’un flan à la vanille et au chocolat blanc, ou bien à l’œuf poché – un des plats signatures du Passé composé – réinventé ici avec de l’os à la moelle, des escargots à l’ail et à la citronnelle, des wontons frits, le tout nappé d’une sauce au vin blanc.

Les fameux cocktails du Red Tiger sont également au rendez-vous. On a le choix entre plusieurs, dont le Me Luv You Long Time et le Thaï Colada, ou on se laisse tenter par le café glacé vietnamien qui peut être agrémenté d’une touche de cognac. La formule brunch du Red Tiger est une belle façon de redécouvrir la cantine vietnamienne et de savourer des plats signés Arnaud Glay en attendant la réouverture de son établissement dans le Vieux-Port à l’automne.

Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 14 h 30

4051, rue Molson, local 130, Montréal