Salade de concombres et arachides

Dans la marée d’ouvertures de restaurants, les vraies perles peuvent se cacher. Il ne faudrait pas passer à côté de celles-ci. L’univers bien façonné de Catherine Couvet Desrosiers, chef du célébré Foxy pendant les quatre dernières années, fait partie des nouveaux incontournables. Panacée est donc à inscrire bien haut dans sa liste des récentes tables à essayer.

Un premier coup d’œil à la salle à manger de la rue Atateken révèle un grand bar en U d’une quinzaine de places. Lorsqu’on fait remarquer à notre hôtesse que l’espace évoque une version plus feutrée de feu Hôtel Herman, restaurant chouchou du boulevard Saint-Laurent fermé en 2017, elle confirme que c’était son intention, concrétisée par le studio d’architecture Mise à jour et l’entrepreneur Les deux marteaux. Il y a également une petite salle un peu plus privée à l’arrière avec quelques tables pour deux ou pour quatre.

« J’ai cuisiné à Hôtel Herman entre mes postes au Bouillon Bilk et au Cadet, déclare Catherine Couvet. Pour mon resto, j’ai pris des inspirations de plein de places où j’ai travaillé. Il y a aussi les regrettés Relae et Manfreds à Copenhague où on cuisinait devant les clients. Avoir un premier commentaire des clients, c’est vraiment précieux. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cette salade de concombres avec arachides, piments et coriandre évoque un classique chinois, mais travaillé « à la québécoise ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La chef Catherine Couvet Desrosiers est maintenant chez elle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les cappelletti mettent la tomate en valeur de plusieurs manières.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le grand bar en U peut rappeler le regretté Hôtel Herman.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cette caille est un vrai travail d’amour.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les vins sont choisis par Laurent Cassis et Maude-Andrée Meloche.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La pâtissière Jessy Farrar crée de superbes desserts.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE De gauche à droite : Maude-Andrée Meloche, Vincent Beauseigle, Laurent Cassis, Catherine Couvet Desrosiers, Fanny Allard, Jessy Farrar et Magali Payette















Aussi les premières bouchées sont-elles cuisinées derrière le bar, au Panacée, par la personne que la chef qualifie de « couteau suisse », Laurent Cassis. Le cuistot est également sommelier. Il s’occupe de la belle carte des vins avec Maude-Andrée Meloche. De très jolis choix, jeunes et pimpants, côtoient quelques millésimes plus anciens dénichés dans les précieuses réserves d’agences québécoises.

En travaillant avec l’émérite sommelière (maintenant copropriétaire) Véronique Dalle au Foxy, la chef a développé un style de cuisine en délicatesse qui permet les vrais mariages d’amour entre plats et vins. Cette approche la suit au Panacée où elle et son équipe proposent un parcours en trois ou cinq assiettes à respectivement 60 et 75 $. Ce menu n’est pas imposé à 100 %. Quelques choix sont à faire pour chacun des services.

On ne saurait trop vous recommander d’opter pour la totale, sans quoi vous passerez à côté des prédesserts et desserts de la talentueuse pâtissière Jessy Farrar, issue d’Hélicoptère, excellente table de Hochelaga.

Panacée doit son nom à une version revisitée du cocktail Penicillin qui était servie au Foxy. « Ce nom est resté gravé dans ma mémoire, car je trouve qu’il incarne parfaitement la définition de l’hospitalité. Rien ne vaut plus qu’un bon repas, un bon vin et de bons amis pour nous remettre sur pied », explique la chef qui peut maintenant créer cette magie chez elle.

Ouvert du mercredi au samedi, de 17 h 30 à 22 h

1701, rue Atateken, Montréal

Consultez le site de Panacée