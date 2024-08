Bertha’s Rôtisserie est un nouveau comptoir situé sur l’avenue Van Horne, dans Outremont. On y mange principalement du poulet à la braise, entier, en quart, en sandwich ou en salade, accompagné de riz, de salade de chou et de frites de yucca, typiques du Pérou.

« En Amérique du Sud, le poulet occupe une place importante dans l’alimentation. Ici, vous pouvez le commander épicé, doux ou moyen. Le yucca, un légume emblématique du Pérou, est un peu plus fibreux que la pomme de terre, et il résiste bien au transport, alors pour emporter, c’est parfait » explique le copropriétaire Pablo Rojas, d’origine péruvienne, qui confie que Bertha est le nom de sa grand-mère.

Bertha’s Rôtisserie est la quatrième adresse du groupe Provisions, après la boucherie/bar à vin Provisions, Le Petit Italien et le Bar Dominion. La rôtisserie est située juste à côté du local de la boucherie. Une adresse parfaite pour ceux et celles qui habitent et travaillent dans le quartier et les environs et qui souhaitent un repas simple, de qualité, avec une touche péruvienne.

Ouvert tous les jours, de 11 h 30 à 21 h ; 1134, avenue Van Horne, Montréal