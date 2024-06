Claire Jacques : à deux, c’est mieux !

« On aime cuisiner ensemble. Avant d’avoir notre restaurant, on recevait souvent à la maison », déclare Laurence Théberge, une des moitiés du nouveau restaurant Claire Jacques. Cette impression d’arriver chez des amis, c’est justement ce que vise le couple de chaleureux propriétaires, nouvellement installés à l’angle des rues Saint-Denis et Jarry.