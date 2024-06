La façade invitante donne une envie irrésistible d’entrer dans ce petit commerce sis boulevard Saint-Laurent, en plein cœur de la Petite Italie. On y découvre une fabrique de beignes artisanale à l’ancienne proposant une dizaine de variétés toutes plus alléchantes les unes que les autres que l’on peut accompagner d’un café de Myriade ou de quelques rafraîchissements.

Beigne Habitude, c’est avant tout l’histoire d’un couple passionné par la pâtisserie. Rachel Berriman et Michael Lottner ont en effet parcouru les États-Unis dans le but de goûter les meilleures créations pâtissières américaines et, bien sûr, ramener quelques idées pour leur futur commerce. Rachel se spécialise dans la boulangerie et a notamment œuvré chez Larrys. Michael est davantage habile avec la pâtisserie, lui qui a effectué un stage au défunt Patrice Pâtissier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On fabrique des beignes à l’ancienne et ils sont vraiment fondants en bouche.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quelques créations du jour !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les co-propriétaires Rachel Berriman et Michael Lottner.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On peut prendre ses gourmandises à emporter ou encore se poser dans le petit local.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le local est situé sur Saint-Laurent.









Après une obsession pour les tartes au citron et tartelettes de toutes sortes qu’il photographiait et publiait sur un compte Instagram, Michael s’est tourné vers les beignes inspirés de la boulangerie. Les premières créations sucrées ont été vendues sur commande via Instagram, puis dans leur ruelle verte du Plateau Mont-Royal. Le bouche-à-oreille ayant fait son œuvre, des boutiques éphémères ont été organisées dans les restos et cafés Pumpui, Nouveau Palais et Le grand cormoran.

Avec un si grand engouement, il fallait faire le saut et lancer une boutique. Beigne Habitude a donc ouvert ses portes le 25 mai dernier et propose des créations sans la lourdeur des beigneries traditionnelles. Les beignes sont si légers et aériens qu’ils fondent presque en bouche. On nous dit que le secret est dans l’utilisation du beurre et de la farine servant à créer une pâte à chou ou une pâte mouillée.

Nos préférés après deux visites : le citron et fraise, le babka (gâteau d’origine polonaise transformé en beigne) et le rhubarbe et babeurre. Il semble que les clients jettent plutôt leur dévolu sur le mangue coco chili. Chose certaine, il faudra y retourner afin de pouvoir tous les goûter !

Beignes : entre 4,60 $ et 6 $ avec taxes, selon le format.

Ouvert de mercredi à dimanche, de 10 h à 18 h.

7035, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Consultez le site de Beigne Habitude